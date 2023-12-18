В Израиле заявили, что нашли «жемчужину в короне» ХАМАС в Газе

Строительство найденного ЦАХАЛ 4-километрового туннеля в секторе Газа — «жемчужины в короне» подземной инфраструктуры ХАМАС — велось на получаемую анклавом международную помощь, заявили в офисе премьер-министра Израиля

Фото: Amir Cohen / Reuters

Четырехкилометровый туннель, который ранее обнаружила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, оказался «жемчужиной в короне» подземной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС, заявил официальный представитель офиса премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн в ходе пресс-брифинга.

«Последние сутки Армия обороны Израиля не только зачищала от террористов дополнительные части сектора Газа, но и обнаружила и представила широкой общественности гигантский, колоссальный туннель, прокопанный террористами на протяжении около 4 км и проходивший на невиданной глубине до 50 м, который являлся одной из «жемчужин в короне» инфраструктуры террора в секторе Газа», — подчеркнул Бульштейн. По его словам, по туннелю могут спокойно проезжать машины, а его отделке могут позавидовать даже туннели метро во многих странах мира.

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ХАМАС использует сложную сеть подземных туннелей под сектором Газа для незаметного перемещения боевиков и захваченными ими израильских заложников. Часть туннелей оснащена канализацией, линиями электропередачи и средствами связи, а входы в них нередко располагаются в гражданских объектах — больницах и школах.

Об обнаружении на данный момент крупнейшего туннеля ЦАХАЛ сообщила еще вечером 17 декабря. Туннель представляет собой сложную систему с несколькими ответвлениями и проходит всего в 400 м от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе Израиля с палестинским эксклавом. По данным израильской армии, его строительством руководил лично брат лидера ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммад, реализация подобного проекта, предположительно, заняла несколько лет и обошлась в несколько миллионов долларов.

Представитель офиса израильского премьера предположил, что на возведение сети подземных туннелей были потрачены средства, полученные сектором Газа в качестве международной гуманитарной помощи. «Если мы добавим к этому огромный ракетный потенциал — тысячи ракет, которые уже, к сожалению, были направлены на наши города и населенные пункты, и те ракеты, которые все еще остаются в руках террористов, — то понятно, что фактически вся международная помощь, которая направлялась туда в течение более чем 15 лет, шла исключительно на создание террористической угрозы, на создание возможности ударить как можно больнее по нашему государству», — подчеркнул Бульштейн.

Более того, по его словам, на схожие цели идет и международная помощь, выделяемая Палестинской администрации на Западном берегу реки Иордан. Чиновник заявил, что выделяемая международным сообществом финансовая помощь тратится на «обучение следующего поколения арабской молодежи идеологии ненависти, абсолютного экстремизма и антисемитизма».

«Израиль требует от всех стран, которые оказывали и оказывают международную гуманитарную, финансовую и какую-либо другую поддержу арабским жителям Иудеи, Самарии и Газы, взвесить вновь те самые механизмы контроля над этой помощью, применять их тщательно, не игнорировать более израильские обращения», — подчеркнули в офисе премьер-министра Израиля.

3 декабря ЦАХАЛ сообщила об обнаружении свыше 800 туннелей в секторе Газа и уничтожении порядка 500 из них. 12 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что израильские военные приступили к закачке морской воды в подземную инфраструктуру палестинских боевиков. Весь процесс затопления может занять неделю, что, возможно, вынудит боевиков покинуть объекты, отмечало издание. В Москве назвали реализацию подобных планов «очевидным военным преступлением», поскольку в туннелях могут находиться мирные жители, укрывающиеся от бомбардировок.