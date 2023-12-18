 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В Израиле заявили, что нашли «жемчужину в короне» ХАМАС в Газе

Офис премьера Израиля: ЦАХАЛ нашла «жемчужину в короне» инфраструктуры ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Строительство найденного ЦАХАЛ 4-километрового туннеля в секторе Газа — «жемчужины в короне» подземной инфраструктуры ХАМАС — велось на получаемую анклавом международную помощь, заявили в офисе премьер-министра Израиля
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Четырехкилометровый туннель, который ранее обнаружила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, оказался «жемчужиной в короне» подземной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС, заявил официальный представитель офиса премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн в ходе пресс-брифинга.

«Последние сутки Армия обороны Израиля не только зачищала от террористов дополнительные части сектора Газа, но и обнаружила и представила широкой общественности гигантский, колоссальный туннель, прокопанный террористами на протяжении около 4 км и проходивший на невиданной глубине до 50 м, который являлся одной из «жемчужин в короне» инфраструктуры террора в секторе Газа», — подчеркнул Бульштейн. По его словам, по туннелю могут спокойно проезжать машины, а его отделке могут позавидовать даже туннели метро во многих странах мира.

В Израиле заявили, что нашли «жемчужину в короне» ХАМАС в Газе
Video

ХАМАС использует сложную сеть подземных туннелей под сектором Газа для незаметного перемещения боевиков и захваченными ими израильских заложников. Часть туннелей оснащена канализацией, линиями электропередачи и средствами связи, а входы в них нередко располагаются в гражданских объектах — больницах и школах.

Об обнаружении на данный момент крупнейшего туннеля ЦАХАЛ сообщила еще вечером 17 декабря. Туннель представляет собой сложную систему с несколькими ответвлениями и проходит всего в 400 м от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе Израиля с палестинским эксклавом. По данным израильской армии, его строительством руководил лично брат лидера ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммад, реализация подобного проекта, предположительно, заняла несколько лет и обошлась в несколько миллионов долларов.

ЦАХАЛ обнаружила крупнейший туннель ХАМАС в 400 м от границы с Газой
Политика
Фото:idfofficial / Telegram

Представитель офиса израильского премьера предположил, что на возведение сети подземных туннелей были потрачены средства, полученные сектором Газа в качестве международной гуманитарной помощи. «Если мы добавим к этому огромный ракетный потенциал — тысячи ракет, которые уже, к сожалению, были направлены на наши города и населенные пункты, и те ракеты, которые все еще остаются в руках террористов, — то понятно, что фактически вся международная помощь, которая направлялась туда в течение более чем 15 лет, шла исключительно на создание террористической угрозы, на создание возможности ударить как можно больнее по нашему государству», — подчеркнул Бульштейн.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Более того, по его словам, на схожие цели идет и международная помощь, выделяемая Палестинской администрации на Западном берегу реки Иордан. Чиновник заявил, что выделяемая международным сообществом финансовая помощь тратится на «обучение следующего поколения арабской молодежи идеологии ненависти, абсолютного экстремизма и антисемитизма».

«Израиль требует от всех стран, которые оказывали и оказывают международную гуманитарную, финансовую и какую-либо другую поддержу арабским жителям Иудеи, Самарии и Газы, взвесить вновь те самые механизмы контроля над этой помощью, применять их тщательно, не игнорировать более израильские обращения», — подчеркнули в офисе премьер-министра Израиля.

3 декабря ЦАХАЛ сообщила об обнаружении свыше 800 туннелей в секторе Газа и уничтожении порядка 500 из них. 12 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что израильские военные приступили к закачке морской воды в подземную инфраструктуру палестинских боевиков. Весь процесс затопления может занять неделю, что, возможно, вынудит боевиков покинуть объекты, отмечало издание. В Москве назвали реализацию подобных планов «очевидным военным преступлением», поскольку в туннелях могут находиться мирные жители, укрывающиеся от бомбардировок.

Авторы
Теги
Валентина Шварцман
Израиль палестино-израильский конфликт израильская армия сектор Газа ХАМАС
Материалы по теме
Число погибших в секторе Газа израильских военных достигло 126
Политика
Reuters узнал о готовности Израиля и ХАМАС возобновить перемирие в Газе
Политика
Премьер Израиля пообещал не заменять «ХАМАСтан на ФАТХостан»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
В Финляндии арестовали экс-командира «Русича» по новым подозрениям Общество, 17:21
В Подмосковье локомотив снес фуру на переезде. Видео Общество, 17:13
Цены на газ в Европе выросли на 10% на новостях с Красного моря Инвестиции, 17:10
Из России выдворят 22 участника драки у рынка «Садовод» Общество, 17:09
Эксперты назвали города, обогнавшие Москву по росту цен на жилье в 2023-м Недвижимость, 17:08
Президента Египта переизбрали на новый срок Политика, 16:58
Военная операция на Украине. Карта на 18 декабря Политика, 16:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин приехал в ЦИК и сдал документы для регистрации на выборах Политика, 16:52
Из-за атак хуситов BP отказалась от перевозок нефти по Красному морю Бизнес, 16:46
Mediascope раскрыл долю телезрителей прямой линии с Путиным Политика, 16:44
Попова отвергла необходимость жестких ограничений в связи с COVID Общество, 16:40
Деловой гость: как конгрессы и выставки стали драйвером туризма Дискуссионный клуб, 16:39
Правительство поддержит появление в Уголовном кодексе статьи о русофобии Политика, 16:35
В Москву вылетела последняя группа эвакуированных из сектора Газа россиян Политика, 16:33