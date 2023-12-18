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Грузия защитит Тбилиси системами ПВО и вооружится дронами

Министр обороны рассказал о планах полностью защитить небо над Тбилиси через два года, а также обеспечить армию Грузии дронами и винтовками местного производства. Он отметил поддержку Европы в этом вопросе
Фото: Zurab Kurtsikidze / ЕРА / ТАСС
Фото: Zurab Kurtsikidze / ЕРА / ТАСС

Небо над Тбилиси будет полностью защищено через два года, заявил грузинский министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в эфире Imedi.

«Фактически мы обеспечим полную защиту всех трех эшелонов тбилисского неба. Включая стратегические объекты, аэропорты, военные базы и так далее. Такого никогда не было в Грузии, и мы добьемся этого», — сказал Бурчуладзе (цитата по Netgazeti).

Министр особенно отметил роль Евросоюза в повышении обороноспособности Грузии благодаря помощи на десятки миллионов евро. По его словам, армия получит автоматические винтовки и беспилотники грузинского производства.

«Дроны стали очень важны в современной войне, и Украина хорошо нам это показала. Что касается БПЛА, то мы еще до войны уже вели переговоры с очень успешной польской компанией и создали совместное предприятие», — добавил он.

Об уроках конфликта на Украине говорили и в Североатлантическом альянсе. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отмечал, что блок будет заниматься развитием средств противовоздушной обороны, в том числе для противостояния беспилотникам, и наращивать запасы боеприпасов.

The Wall Street Journal писала о похожих выводах, сделанных Китаем на фоне украинского конфликта. Вышедший в отставку полковник армии страны Чжоу Бо говорил, что в современной войне войска должны иметь больше высокоточных ракет и дронов.

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Грузия стремится стать членом НАТО, в Основном законе страны есть положение, согласно которому «Конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».

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Бывший российский президент Дмитрий Медведев позднее говорил, что конфликт 2008 года позволил не допустить расширения НАТО. То, что танки армии России тогда не дошли до Тбилиси, он объяснял отсутствием задачи «разгромить грузинскую армию или казнить Саакашвили», нужно было навести порядок в Цхинвале. Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили поддерживает идею вступления страны в НАТО, но премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили говорил, что перед этим государство должно урегулировать территориальные вопросы. От Грузии в 1990-х откололась не только Южная Осетия, но и Абхазия.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Грузия Тбилиси ПВО Минобороны Грузии дроны беспилотники
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