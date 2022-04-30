Грузия призвала США увеличить ее политическую поддержку

Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала западных партнеров, в том числе США, «не забывать» о Грузии и Молдавии и продемонстрировать политическую поддержку этих стран, что станет «важным сигналом» Москве

Грузии сейчас нужна политическая поддержка западных партнеров, в том числе США, в качестве «важного сигнала» для Москвы, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в интервью изданию The Hill.

Она рассказала, что надеется увидеть Грузию среди тем для обсуждения, опубликованных администрацией Байдена, заявив, что это станет «важным сигналом» для Москвы. Зурабишвили подчеркнула, что речь идет не об увеличении военной помощи, а о демонстрации политической поддержки Грузии, а также Молдавии.

По ее словам, несмотря на то, что Москва не может сейчас перебросить военных для начала новой операции, Россия «все еще может играть на нервах,

и именно это она делает в Приднестровье, пытаясь посеять страхи, дестабилизировать население»

«Таким образом Россия показывает, что даже если она сосредоточена на Украине, она не забывает Молдавию и [Грузию]. Так что, опять же, наши западные партнеры должны, со своей стороны, не забывать Грузию», — сказала она.

Также Зурабишвили указала, что Грузия не намерена отступать от своих устремлений в НАТО, поскольку ищет гарантий безопасности.

В начале апреля, объявив об отставке главы грузинского МИДа Давида Залкалиани и его назначении послом страны в США премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал Вашингтон самым важным стратегическим партнером Грузии. По его словам, задача Тбилиси — вывести отношения между двумя странами на новый, более высокий уровень. «Я верю, что Давид сможет сделать это», — заявил он.

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В середине февраля Reuters передавал, что министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, находясь с визитом в Брюсселе, заявил, что вступление страны в НАТО является единственным способом сохранения территориальной целостности страны. В начале марта канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что вопрос членства Грузии и Украины в НАТО на данный момент не стоит на повестке дня. Об этом также говорили президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

