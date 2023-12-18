Politico узнал, что ЕС выбросил 215 млн доз вакцины от COVID-19

Вакцины от COVID-19 продолжат поступать в ЕС, поскольку контракт с Pfizer обязывает европейские страны закупать их как минимум до 2027 года, пишет Politico. При этом с декабря 2022 года страны ЕС уже выбросили 215 млн доз

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По меньшей мере 215 млн доз вакцин против COVID-19, закупленных странами ЕС в период пандемии, были выброшены, что обошлось налогоплательщикам в €4 млрд., это следует из расчетов Politico.

Расчеты Politico основаны на данных из 19 европейских стран — 15 из них предоставили изданию цифры напрямую, объемы выброшенных вакцин еще в четырех сообщались в местных СМИ. Самые старые данные датированы декабрем 2022 года, самые новые — декабрем 2023 года.

После начала пандемии коронавируса и одобрения вакцин страны ЕС коллективно получили 1,5 млрд доз (более трех доз на каждого жителя Европы).

Больше всего в среднем на одного человека утилизировала Эстония — 1,1 дозы вакцины. Лидером по количеству выброшенных вакцин стала Германия (83 млн доз).

Правительства ряда стран, включая вторую по численности населения страну ЕС Францию, а также Польшу, Латвию, Чехию, Венгрию и Грецию, отказались раскрыть масштабы утилизации вакцин, отмечает газета.

Более того, Германия предоставила данные в июне 2023 года — в то время у нее хранилось еще 120 млн доз, но с тех пор производители представили более новые версии вакцин, адаптированные к последним вариантам коронавируса, что делает предыдущие вакцины устаревшими и повышает вероятность их утилизации.

Таким образом, реальное количество выброшенных вакцин, вероятно, намного выше, пишет Politico.

Издание оценивает стоимость 215 млн выброшенных вакцин более чем в €4 млрд, основываясь на ценах, о которых сообщалось в СМИ. Для стран, которые сообщили только об общем количестве уничтоженных вакцин, без разбивки по производителям, Politico использовала средневзвешенную цену в €19,39.

Многие из вакцин, о которых идет речь, были закуплены в 2021 году. Именно тогда ЕС заключил свой самый крупный контракт на закупку 1,1 млрд доз у Pfizer и BioNTech.

Тем не менее вакцины будут поступать в ЕС и дальше, поскольку контракт с Pfizer обязывает европейские страны закупать их как минимум до 2027 года.

После того как Польша и Венгрия прекратили прием вакцин, Pfizer подала на них в суд за неуплату. В Румынии прокуратура хочет снять иммунитет с бывшего премьер-министра и двух бывших министров здравоохранения, утверждая, что чрезмерные закупки вакцин нанесли государству ущерб на сумму более €1 млрд.