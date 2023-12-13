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Пандемия коронавируса ,  
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Регионы начали получать обновленную вакцину «Спутник Лайт»

Гинцбург: в регионах началась отгрузка обновленной вакцины «Спутник Лайт»
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В регионы начали поставлять обновленную вакцину против COVID-19 «Спутник Лайт», сообщил ТАСС директор НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Да, вчера началась», — сказал он, имея в виду отгрузку вакцины.

По словам ученого, вчера субъекты России получили 135 тыс. доз препарата.

11 декабря российский Минздрав сообщил о регистрации вакцины «Спутник Лайт», которая отличается обновленным антигенным составом и предназначена для профилактики коронавирусной инфекции. В ведомстве уточнили, что вакцина прошла клинические испытания, «в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов».

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Днем ранее оперштаб заявил, что за последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 9,7%. Количество госпитализаций увеличилось в 44 регионах страны. В целом в медицинские учреждения был доставлен 9451 пациент, что на 5,2% больше, чем на прошлой неделе. Число летальных исходов составило 148 случаев.

В конце октября директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что первая вакцина от коронавируса «Спутник V» перестала защищать от болезни после появления штамма «кракен». Тогда ученый добавил, что сотрудники центра проводят клинические испытания новой вакцины на основе антигена «кракена».

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Спутник Лайт пандемия коронавирус вакцинация от COVID-19

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