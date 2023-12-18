В ДНР нашли тайник с секретными документами СБУ

ФСБ: В ДНР найден тайник с данными о причастных к деятельности СБУ

В секретной документации из тайника есть данные о причастных к деятельности украинских спецслужб, утверждают в ФСБ

В Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) обнаружен тайник с секретными данным Службы безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Документы СБУ нашли в результате совместных мероприятий УФСБ по ДНР и органы военной контрразведки Тихоокеанского флота, говорится в сообщении. В нем также отмечается, что документацию из тайника планировали вывезти перед началом российской военной операции, в ней присутствует информация о причастных к деятельности украинских спецслужб.

В рамках проверки этой информации проводятся оперативно-розыскные мероприятия, добавили в ФСБ.

В начале декабря в Луганской народной республике (ЛНР) задержали местного жителя с гражданством Украины, который, как заявили в ФСБ, собирал данные о дислокации российских военных и передавал их украинских властям. Против задержанного возбудили дело о шпионаже.

В середине декабря гражданина Украины задержали в Ростовской области, его тоже заподозрили в сборе данных о дислокации российских военнослужащих для последующей передачи украинской стороне, заявили в ФСБ. Мужчина, как указывали в спецслужбе, общался с главным управлением разведки Минобороны Украины через мессенджер.