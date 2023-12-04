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Политика ,  
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ФСБ сообщила о задержании украинского шпиона в ЛНР

ФСБ: В ЛНР задержали шпионившего за российскими военными местного жителя
Фото: ID1974 / Shutterstock
Фото: ID1974 / Shutterstock

В Луганской народной республике задержали местного жителя с гражданством Украины, который собирал информацию о местах дислокации российских военных и передавал ее украинской стороне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Житель региона с целью оказания содействия Вооруженным силам Украины собирал сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и техники, в том числе с использованием предоставленных противником технических средств», — рассказали в ФСБ.

В отношении украинца завели уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Мужчину задержали. Следствие по делу продолжается.

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Фото:Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

После начала спецоперации на Украине ФСБ не раз сообщала о задержаниях за передачу разведданных Украине. Так, в конце ноября правоохранители задержали жителя Крыма, который отслеживал передвижение подразделений Росгвардии и собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Теги
ЛНР ФСБ шпион шпионаж задержание
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