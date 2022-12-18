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Кадыров написал по-китайски о том, чего никогда не может быть

Кадыров написал в Telegram на китайском и призвал исламский мир объединиться против НАТО
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

США и Европа «разрушают моральные ценности», сформированные народами всех стран, стремясь превратить народы в «животных, которыми легко манипулировать», но этого никогда не случится. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров на китайском языке в телеграм-канале.

«Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира. Но Россия пошла вразрез со всеми западными прогнозами, бросила вызов этому злу и уверенно шла к победе. Не позволяйте НАТО отдавать вам приказы, иначе они скоро растопчут вашу родину», — обратился он ко всему исламскому миру.

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Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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