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Кадыров написал по-китайски о том, чего никогда не может быть
Кадыров написал в Telegram на китайском и призвал исламский мир объединиться против НАТО
Рамзан Кадыров
США и Европа «разрушают моральные ценности», сформированные народами всех стран, стремясь превратить народы в «животных, которыми легко манипулировать», но этого никогда не случится. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров на китайском языке в телеграм-канале.
«Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира. Но Россия пошла вразрез со всеми западными прогнозами, бросила вызов этому злу и уверенно шла к победе. Не позволяйте НАТО отдавать вам приказы, иначе они скоро растопчут вашу родину», — обратился он ко всему исламскому миру.
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