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Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного баллистического снаряда

Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного баллистического снаряда
Пхеньян запустил в Японское море неопознанный баллистический снаряд сообщают Сеул и Токио. Месяц назад Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море, сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов объявил о запуске, не уточняя детали.

Также о запуске Пхеньяном похожего на баллистическую ракету снаряда заявило министерство обороны Японии, передает NHK. 

Материал дополняется

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Полина Мартынова Полина Мартынова
КНДР Северная Корея Южная Корея Япония запуск баллистической ракеты
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