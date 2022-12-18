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Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного баллистического снаряда
Южная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного баллистического снаряда
Пхеньян запустил в Японское море неопознанный баллистический снаряд сообщают Сеул и Токио. Месяц назад Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты
Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море, сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.
Объединенный комитет начальников штабов объявил о запуске, не уточняя детали.
Также о запуске Пхеньяном похожего на баллистическую ракету снаряда заявило министерство обороны Японии, передает NHK.
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