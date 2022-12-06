Военные КНДР открыли огонь в ответ на учения Южной Кореи и США

Северокорейские военные открыли огонь в ответ на учения Южной Кореи и США

Генштаб армии обвинил Сеул в стрельбе из реактивных систем залпового огня и гаубиц в прифронтовых районах в ходе учений с США и приказал открыть артиллерийский огонь

Генеральный штаб Корейской народной армии приказал военным вести артиллерийские огонь в ответ на учения с боевыми стрельбами Южной Кореи и США вблизи границ, сообщает Yonhap.

Северокорейские военные обвинили Сеул в стрельбе из реактивных систем залпового огня и гаубиц в прифронтовых районах. «Мы немедленно приказали передовым артиллерийским частям открыть артиллерийский огонь в сторону моря, чтобы сделать серьезное предупреждение», — заявил представитель Генштаба, призвав Юг немедленно прекратить «провокационные действия».

Учения Южной Кореи и США проходят в уезде Чхорвон, в 71 км к северо-востоку от Сеула.

Северная Корея накануне в ответ на маневры выпустила более 130 артиллерийских снарядов в сторону моря у восточного и западного побережья.

В середине ноября КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17» под руководством Ким Чен Ына. Ее запустили в Пхеньянском международном аэропорту, она летела 4 135 секунд. Дальность полета составила 998 км, а высота — 6040,9 км. По данным ЦТАК, испытания прошли на фоне «военной конфронтационной истерики» США и других «враждебных сил», которые приводят ситуацию на Корейском полуострове «к опасной грани». Пхеньян считает ракетные пуски «правом суверенного государства на самозащиту». С начала года Пхеньян проводил ракетные испытания более 30 раз.