Помпео поменял подход к даче показаний на процессе импичмента Трампа

Он пообещал, что «с радостью выступит перед Сенатом США» и даст показания. Ранее глава Госдепа писал письмо демократам, инициировавшим импичмент и требовал не вызывать на процесс бывших и нынешних дипломатов

Майк Помпео (Фото: Jose Luis Magana / AP)

Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что «с радостью даст показания в Сенате по делу об импичменте президента Дональда Трампа и предоставит необходимые документы», сообщает Reuters.

По его словам, он даст показания, если это «будет уместно и потребуется по закону».

Глава ведомства особо отметил, что Государственный департамент всегда действовал в соответствии с американским законодательством и продолжит поступать так же.

Reuters указывает, что в начале расследования Помпео "резко возражал против попыток получить показания от нынешних и бывших чиновников" Госдепа в рамках импичмента. Так, Помпео ранее не предоставлял Палате представителей никаких документов. Кроме того, госсекретарь 1 октября обратился к членам комитета по иностранным делам, предупредив их, что будет бороться с любыми попытками запугать бывших и действующих сотрудников. «Я не потерплю такой тактики и буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении средства для предотвращения и разоблачения любых попыток запугать преданных специалистов», — сказал глава Госдепа.

В своем письме, направленном в Конгресс, Помпео отметил, что назначенные даты проведения слушаний не дают чиновникам достаточно времени на подготовку, а условия вызова таковы, что могут быть истолкованы лишь как попытка запугать достойных сотрудников Госдепартамента.