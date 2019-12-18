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Помпео поменял подход к даче показаний на процессе импичмента Трампа
Он пообещал, что «с радостью выступит перед Сенатом США» и даст показания. Ранее глава Госдепа писал письмо демократам, инициировавшим импичмент и требовал не вызывать на процесс бывших и нынешних дипломатов
Майк Помпео (Фото: Jose Luis Magana / AP)

Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что «с радостью даст показания в Сенате по делу об импичменте президента Дональда Трампа и предоставит необходимые документы», сообщает Reuters.

По его словам, он даст показания, если это «будет уместно и потребуется по закону».

Глава ведомства особо отметил, что Государственный департамент всегда действовал в соответствии с американским законодательством и продолжит поступать так же.

Reuters указывает, что в начале расследования Помпео "резко возражал против попыток получить показания от нынешних и бывших чиновников" Госдепа в рамках импичмента. Так, Помпео ранее не предоставлял Палате представителей никаких документов. Кроме того, госсекретарь 1 октября обратился к членам комитета по иностранным делам, предупредив их, что будет бороться с любыми попытками запугать бывших и действующих сотрудников. «Я не потерплю такой тактики и буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении средства для предотвращения и разоблачения любых попыток запугать преданных специалистов», — сказал глава Госдепа.

В своем письме, направленном в Конгресс, Помпео отметил, что назначенные даты проведения слушаний не дают чиновникам достаточно времени на подготовку, а условия вызова таковы, что могут быть истолкованы лишь как попытка запугать достойных сотрудников Госдепартамента. 

По закону нижняя палата Конгресса могла заставить прийти на заседание только через суд.

Палата представителей США назвала дату голосования по импичменту Трампу
Политика

Нынешнее заявление Помпео прозвучало на фоне начала дебатов в Палате представителей перед голосованием по резолюции с обвинениями в адрес американского президента. Если демократам, которые составляют большинство в этой палате конгресса, удастся добиться принятия документа, то следующим шагом станет процесс в Сенате, где большинство составляют члены Республиканской партии. Руководить им будет глава Верховного суда Джон Робертс.

По закону для отставки президента США сторонникам импичмента следует заручиться поддержкой двух третей членов Сената. За всю историю США сделать этого не удалось ни разу. Билла Клинтона в 1999 г. и Эндрю Джонсона в 1868 г. Сенат в свое время оправдал, а Ричард Никсон в 1974 г. ушел в отставку еще до решающего голосования.

Трамп назвал импичмент «попыткой незаконного госпереворота»
Политика

Поводом для возможного импичмента стал телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Оппоненты главы США утверждают, что в ходе беседы Трамп настаивал на уголовном преследовании по делу о коррупции сына бывшего вице-президента Джо Байдена, являющегося его политическим конкурентом.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Майк Помпео, Дональд Трамп
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Палата представителей США назвала дату голосования по импичменту Трампу
Политика
Трамп назвал импичмент «попыткой незаконного госпереворота»
Политика
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