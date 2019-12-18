СМИ узнали о запрете Джонсона британским министрам ехать на форум в Давос

Великобритания намерена сосредоточиться на Brexit, а не «распитии шампанского с миллиардерами», заявил источник Times. Премьер тоже не будет участвовать в форуме. На предыдущее мероприятие не поехала его предшественница Тереза Мэй

Борис Джонсон (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Британский премьер Борис Джонсон запретил министрам участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

По словам собеседника газеты, сам Джонсон, который хочет сосредоточиться на «приоритетах британского народа», также не намерен посещать форум. Основное внимание премьер намерен уделить осуществлению выхода Великобритании из ЕС к 31 января и ситуации с британской Национальной системой здравоохранения.

Эту информацию подтвердил источник The Times, заявив, что власти Великобритании считают приоритетом работу во благо людей, а не «распитие шампанского с миллиардерами». «Форум в Давосе пройдет в конце января, как раз к этому времени мы готовимся покинуть ЕС. Основное внимание будет уделено Brexit», — сказал собеседник.

На предыдущий Всемирный экономический форум отказалась ехать предшественница Джонсона Тереза Мэй. Такое решение ее пресс-секретарь объяснил необходимостью вести переговоры по Brexit.