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СМИ узнали о запрете Джонсона британским министрам ехать на форум в Давос
Великобритания намерена сосредоточиться на Brexit, а не «распитии шампанского с миллиардерами», заявил источник Times. Премьер тоже не будет участвовать в форуме. На предыдущее мероприятие не поехала его предшественница Тереза Мэй
Борис Джонсон (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Британский премьер Борис Джонсон запретил министрам участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

По словам собеседника газеты, сам Джонсон, который хочет сосредоточиться на «приоритетах британского народа», также не намерен посещать форум. Основное внимание премьер намерен уделить осуществлению выхода Великобритании из ЕС к 31 января и ситуации с британской Национальной системой здравоохранения.

Эту информацию подтвердил источник The Times, заявив, что власти Великобритании считают приоритетом работу во благо людей, а не «распитие шампанского с миллиардерами». «Форум в Давосе пройдет в конце января, как раз к этому времени мы готовимся покинуть ЕС. Основное внимание будет уделено Brexit», — сказал собеседник.

На предыдущий Всемирный экономический форум отказалась ехать предшественница Джонсона Тереза Мэй. Такое решение ее пресс-секретарь объяснил необходимостью вести переговоры по Brexit.

СМИ сообщили о планах Трампа посетить экономический форум в Давосе
Политика

В январе 2019 года в Давос также не поехали президент Франции Эмманюэль Макрон, который не смог присутствовать на форуме из-за графика, и американский лидер Дональд Трамп. Это решение он объяснил «непримиримостью демократов» в вопросе строительства стены на границе с Мексикой. В следующем году, по данным Reuters и Bloomberg, Трамп планирует приехать на форум.

В планах президента России Владимира Путина нет поездки на Всемирный экономический форум, заявил 16 декабря пресс-секретарь Дмитрий Песков. В 2019 году российскую делегацию в Давосе возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Великобритания, Борис Джонсон, Давос, Всемирный экономический форум
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