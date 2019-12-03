В США выпустили 123-страничный доклад в защиту Трампа по импичменту

В США выпустили 123-страничный доклад в защиту Трампа по импичменту

Республиканская партия решила опередить Демократическую, выпустив доклад, опровергающий их обвинения в адрес Трампа по делу об импичменте. Свои доводы демократы собирались представить днем позже

Республиканская партия США представила 123-страничный доклад, опровергающий обвинения американского президента Дональда Трампа в нарушении законодательства в результате его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Документ опубликован на сайте партии.

В докладе республиканцы выступили против обвинений Трампа со стороны членов Демократической партии США. «Расследование импичмента и то, как его проводят демократы, создает опасный прецедент», — говорится в документе.

По мнению республиканцев, представленные уличи «не подтверждают ни одно из утверждений демократов, и ни один из свидетелей со стороны демократов в своих показаниях не представил доказательств о наличии подкупа, вымогательства или каких-либо других серьезных преступлений».

Республиканцы заявили, что Трамп не оказывал давления на власти Украины с требованием начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдера, входящего в управление компании Burisma. В докладе они также утверждают, что показания свидетелей не поддерживают предположение о заморозке военной помощи Украине, пока не будет выполнено требование.