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В США выпустили 123-страничный доклад в защиту Трампа по импичменту
Республиканская партия решила опередить Демократическую, выпустив доклад, опровергающий их обвинения в адрес Трампа по делу об импичменте. Свои доводы демократы собирались представить днем позже

Республиканская партия США представила 123-страничный доклад, опровергающий обвинения американского президента Дональда Трампа в нарушении законодательства в результате его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Документ опубликован на сайте партии.

В докладе республиканцы выступили против обвинений Трампа со стороны членов Демократической партии США. «Расследование импичмента и то, как его проводят демократы, создает опасный прецедент», — говорится в документе.

По мнению республиканцев, представленные уличи «не подтверждают ни одно из утверждений демократов, и ни один из свидетелей со стороны демократов в своих показаниях не представил доказательств о наличии подкупа, вымогательства или каких-либо других серьезных преступлений».

Республиканцы заявили, что Трамп не оказывал давления на власти Украины с требованием начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдера, входящего в управление компании Burisma. В докладе они также утверждают, что показания свидетелей не поддерживают предположение о заморозке военной помощи Украине, пока не будет выполнено требование.

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Трамп отказался от участия в слушаниях по импичменту 4 декабря

Телеканал CNN отмечает, что выпустив опровергающий обвинения документ, Республиканская партия опередила демократов, поскольку те официально пока не опубликовали отчет со своими доводами. Доклад, который будет передан в сенат США для голосования по импичменту, Демократическая партия собирается представить во вторник, 3 декабря.

Процедуру импичмента в отношении Трампа инициировала палата представителей США в конце сентября. Поводом для этого стал июльский разговор президента с Зеленским. По данным СМИ, Трамп попросил Зеленского начать расследование в отношении Байдена-младшего (его отец будет конкурировать с Трампом на президентских выборах в 2020 году).

The Wall Street Journal писала, что требование президента США было связано с военной помощью Украине. Как сообщал CNN, день разговора Трампа с Зеленским (25 июля) Административно-бюджетное управление администрации президента США (ОМВ) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине. Телеканал отмечал, что такое решение Трамп принял за неделю до разговора с Зеленским. Президент Украины, в свою очередь, говорил, что на него никто не оказывал давления.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, Республиканская партия, Демократическая партия
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