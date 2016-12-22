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Минстрой предупредил о невозможности выполнить требования Путина по жилью
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Минстрой предупредил о невозможности выполнить требования Путина по жилью
Политика, 17:31
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Минстрой предупредил о невозможности выполнить требования Путина по жилью
Вокруг заложенной в нацпроекте цифры по строительству и вводу в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья идут дискуссии, которые, по словам главы Минстроя, не закончатся. Нацпроект был подготовлен в рамках нового майского указа президента
Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

В нацпроекте «Жилье и городская среда» говорится о том, чтобы к 2024 году нарастить ежегодный объем жилищного строительства до 120 млн кв. м.​ Этот показатель сомнительный, поскольку уже сейчас в стране не выполняется заложенная в документ норма. Об этом на заседании президиума Общественного совета Минстроя заявил глава ведомства Владимир Якушев, передает «Интерфакс».

По словам министра, цифра 120 млн кв. м «под знаком вопроса». Он отметил, что этот нацпроект является самым противоречивым и на сегодняшний день вызывает больше всего дискуссий среди экспертов и застройщиков.

«Основной показатель, с которого мы должны были стартовать с 1 января 2019 года, он уже не совпадает. По паспорту нацпроекта ввод должен был составить на 31 декабря 2018 года 86 млн кв. м жилья, ориентировочно, по нашим оценкам, это будет 75–76 млн кв. м жилья», — рассказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что для рынка и всей строительной отрасли это серьезный знак. «Мы не можем на это не обратить внимание. Эта цифра будет требовать серьезной корректировки», — заключил Якушев.

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«Целевой показатель на этот год (86 млн кв. м) — это очень много, никогда еще в новейшей истории России столько жилья не было построено в течение года. Последний пик был достигнут в 2015 году (85,3 млн кв. м). Учитывая то, как негативно развивались события в экономике и в целом в отрасли с тех пор, едва ли стоит ожидать нового рекорда. Что касается перспективы достижения ввода 120 млн кв. м к 2024 году, то она изначально была весьма призрачной», — пояснила РБК управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

По ее словам, показателей по снижению ставок, заложенных в нацпроекте, тоже, вероятно, достичь не удастся из-за ужесточения кредитно-денежной политики Центробанка. «Полагаю, судьба этого нацпроекта будет печальной», — заключает эксперт.

​«С учетом тех поправок, которые сегодня прошли второе чтение в Госдуме, а также общих условий перехода на эскроу-счета объемы вводимого жилья могут упасть. Рост прогнозируемых цен на квадратный метр составит примерно 15% уже со следующего года. А это повлечет за собой соответствующее снижение платежеспособного спроса. Кроме того, с рынка может уйти ряд региональных девелоперов, поскольку они не смогут заложить эти издержки в свою смету», — сказал РБК председатель совета директоров ГК «Гранель», сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве Дмитрий Котровский также полагает, что текущие изменения законодательства и отсутствие переходного периода могут привести к сокращению объемов жилищного строительства по всей стране в перспективе как минимум ближайших двух лет. По словам Котровского, усугубляет ситуацию отрицательный результат реформы ценообразования и неготовность банковской системы ко всем изменениям, в том числе жесткая привязка к ключевой ставке ЦБ РФ.

Нацпроект «Жилье и городская среда» подготовлен в рамках майского указа президента Владимира Путина. Он предполагает проведение в течение шести лет мероприятий по развитию жилищного строительства, ипотеки (ставка по жилищным кредитам должна стать ниже 8% годовых), созданию комфортной городской среды и расселению аварийного фонда.

Для реализации заложенных в нацпроект показателей губернаторам могут установить целевые показатели. Именно такая идея сейчас обсуждается в правительстве, писал ранее РБК.

Авторы: Анна Трунина, Надежда Федорова.
Теги: Минстрой , нацпроекты , социальное жилье , Владимир Якушев
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