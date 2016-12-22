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Бывший советник Трампа заявил о смерти экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане
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Бывший советник Трампа заявил о смерти экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане
Политика, 11:28
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Бывший советник Трампа заявил о смерти экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане
По словам экс-советника Трампа по нацбезопасности, бывший начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане в 2016 году. В Минобороны России назвали это заявление «конспирологическим бредом»
Игорь Сергун (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывший советник президента США Дональда Трампа на допросе в ФБР заявил, что экс-начальник ГРУ (ныне Главное управление (ГУ) Генштаба Вооруженных сил России) Игорь Сергун умер в 2016 году в Ливане. Допрос состоялся еще в январе 2017 года, служебная записка с показаниями Флинна опубликована аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США.

Во время допроса Флинн упомянул, что звонил занимавшему тогда пост посла России в США Сергею Кисляку и в ходе разговора выразил ему соболезнования «после смерти Сергуна в Ливане».

В записке указывается, что в 2013 году Флинн побывал в командировке в России, во время которой познакомился с Сергуном. После этого они как минимум один раз общались друг с другом по видеосвязи, Сергун также должен был прибыть с ответным визитом в США. Однако поездка не состоялась из-за событий на Украине и в Крыму. США и ЕС внесли Сергуна в санкционные списки в 2014 году из-за «активности офицеров ГРУ на востоке Украины».

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По словам Флинна, с Сергуном их связывало общее военное прошлое, а также то, что оба занимались борьбой с терроризмом. В записке говорится, что они «делились историями» о конфликте в Афганистане, где экс-советник Трампа служил в 2002 году. Кроме того, Сергун рассказывал о своих «шрамах», полученных во время войн в Чечне. В записке также отмечалось, что сыновья Сергуна и Флинна — сверстники.

В Минобороны России опровергли заявление Флинна о смерти Сергуна в 2016 году в Ливане. Об этом сообщает «РИА Новости». В министерстве указали, что его слова — «конспирологический бред».

Согласно официальной версии, генерал-полковник Игорь Сергун умер 3 января 2016 года в Московской области, причиной послужила острая сердечная недостаточность. Однако источники американской разведывательно-аналитической компании Stratfor сообщали, что начальник ГРУ умер 1 января в Ливане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эту информацию опровергал.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Майкл Флинн , ФБР , Игорь Сергун , разведка
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