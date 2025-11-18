 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву
0

ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Об уничтожении первого дрона Собянин сообщил в 18:23 мск. Позднее стало известно о еще двух сбитых беспилотниках
Москва
Москва (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Беспилотник, летевший на Москву, сбили на подлете к городу, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале в 18:23 мск.

Позднее, в 18:42 мск, Собянин сообщил о еще одном уничтоженном беспилотнике, атаковавшем Москву. В 18:59 мск — о третьем сбитом БПЛА, летевшем на столицу.

Силы ПВО за ночь сбили 31 беспилотник
Политика

Ранее, в 17:24 мск, представитель Росавиации Артем Кореняко предупредил о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги. Город находится в 160 км от Москвы. Российские воздушные гавани приостанавливают полеты на фоне угрозы атаки беспилотников.

В 18:36 мск Кореняко сообщил об ограничениях в московском аэропорту Внуково. А в 18:39 мск полеты приостановило и Шереметьево. По данным пресс-службы воздушной гавани, меры приняты в связи с планом «Ковер». К 18:50 мск ограничения во всех трех аэропортах все еще действуют.

В прошлый раз Собянин сообщал об уничтожении беспилотника на подлете к Москве в ночь на 12 ноября. До этого он также сообщал об этом в ночь на 1 ноября. Тогда за ночь ПВО сбила шесть летевших на столицу дронов.

Полина Харчевникова
Сергей Собянин Москва беспилотники ПВО
Сергей Собянин
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
