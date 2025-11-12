На подлете к Москве сбили дрон

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Московский регион, как и другие в России, периодически подвергается атакам беспилотников на фоне военной операции.

В последний раз об уничтоженных на подлете к Москве дронах Собянин писал 1 ноября. В ту ночь было сбито шесть беспилотников, летевших в направлении города.

В ночь на 12 ноября полеты приостановили в аэропортах Калуги, Грозного и Владикавказа. Такие меры, как правило, вводят на фоне угроз атак беспилотников. Режим беспилотной опасности был объявлен в Кабардино-Балкарии.