На подлете к Москве сбили дрон
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Московский регион, как и другие в России, периодически подвергается атакам беспилотников на фоне военной операции.
В последний раз об уничтоженных на подлете к Москве дронах Собянин писал 1 ноября. В ту ночь было сбито шесть беспилотников, летевших в направлении города.
В ночь на 12 ноября полеты приостановили в аэропортах Калуги, Грозного и Владикавказа. Такие меры, как правило, вводят на фоне угроз атак беспилотников. Режим беспилотной опасности был объявлен в Кабардино-Балкарии.
