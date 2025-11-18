FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе

Плохие дороги и мосты, разная ширина железнодорожной колеи и таможенные правила мешают быстрой переброске войск в Европе, пишет FT. Чиновники начали работу над «военным Шенгеном», чтобы сократить этот срок с 45 до трех-пяти дней

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Разрушающиеся мосты, разная ширина железнодорожной колеи и бюрократия мешают быстрой переброске войск в Европе, пишет Financial Times (FT).

«Одна из странностей перемещения войск на восток в том, что им придется пересекать страны, не находящиеся в состоянии войны, а это значит, что командующим армиями придется соблюдать таможенные правила», — отмечается в статье.

Так, на фоне украинского конфликта Франция не смогла отправить танки в Румынию кратчайшим сухопутным путем через Германию из-за проблем на таможне и была вынуждена переправлять их через Средиземное море. Еврочиновники из-за этого уже работают над «военным Шенгеном», который стандартизирует правила перемещения по региону, говорится в публикации.

В прошлом году обрушился стометровый участок моста Карола в Дрездене, став символом плачевного состояния дорог страны. Это еще одна проблема, учитывая, что основной контингент НАТО располагается именно в Германии.

В настоящее время переброска войск из стратегических портов на западе Европы в страны, граничащие с Россией или Украиной, занимает около 45 дней, подсчитали представители ЕС. По их словам, цель — сократить этот срок до пяти или даже трех дней.

Кроме того, властям нужно проверить, какие туннели в Европе подходят для военных перевозок. Обычно в ЕС они слишком узкие для провоза армейской техники. Наклон дорог также может представлять проблему — тяжелый груз будет просто сваливаться, заявил один из еврочиновников.

Чтобы решить проблему несоответствия ширины железнодорожной колеи в странах Балтии, Эстония, Латвия и Литва реализуют проект Rail Baltica стоимостью €24 млрд. С аналогичными трудностями столкнутся Испания и Португалия, поскольку на Пиренейском полуострове инфраструктура также построена по иным меркам, чем на остальной части континента, говорится в статье.

В конце октября FT писала, что Еврокомиссия совместно с правительствами стран — членов ЕС и НАТО разрабатывает план по использованию транспорта для переброски военной техники на случай военного конфликта с Россией. Он предусматривает, что национальные правительства получат доступ к общим ресурсам «военной мобильности». ЕК также обсуждает создание собственного парка грузовых автомобилей для транспортировки армий.

За несколько месяцев до этого глава транспортного ведомства ЕС еврокомиссар Апостолос Цицикостас отмечал, что европейские дороги во многих случаях непригодны для прохождения военной техники и это нужно учесть на случай потенциального конфликта с Россией.

Заявления о необходимости заняться инфраструктурой ЕС для перевозки военной техники начали звучать в 2022 году, после начала военной операции на Украине. Занимавший в то время пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что ЕС подключит страны Балканского полуострова, Молдавию и Украину к проектам увеличения военной мобильности для быстрого развертывания сил.

Президент России Владимир Путин неоднократно отвергал заявления, что Москва планирует конфликт с НАТО. В беседе с иностранными журналистами он заявил, что на Западе «напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО».