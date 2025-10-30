FT узнала о плане «военной мобильности» для переброски танков внутри ЕС

Разрабатываемый план предусматривает, что национальные правительства получат доступ к общим ресурсам «военной мобильности». Еврокомиссия также обсуждает создание собственного парка грузовых автомобилей для транспортировки армий

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) совместно с правительствами стран — членов блока и НАТО разрабатывает план по использованию транспорта для переброски военной техники на случай военного конфликта с Россией, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации газеты, план под названием «Фонд солидарности» предусматривает, что национальные правительства получат доступ к общим ресурсам «военной мобильности». Речь идет об использовании грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов, которые могут перевозить танки и тяжелую артиллерию через континент.

В основу упомянутого плана легла уже отработанная схема использования общих средств пожаротушения, к которым страны ЕС обращаются во время сезона лесных пожаров. Однако обсуждаемая стратегия гораздо сложнее, поскольку зачастую армии нанимают самолеты и поезда у частных операторов, а не владеют ими напрямую, отмечает FT.

Германия, которая из-за своего территориального расположения могла бы стать ключевым логистическим центром в условиях конфликта, уже подписала соглашения с грузовым подразделением национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn. Как пишет FT, компания будет отвечать за транспортировку танков и другой бронетехники. Бундесвер также заключил соглашение с оборонным подрядчиком Rheinmetall о поддержке военных конвоев, проходящих через территорию страны.

В рамках этого плана в следующем месяце ЕК планирует представить предложения по улучшению транспортной инфраструктуры и бюрократических процедур с целью сокращения количества дней, необходимых армиям стран-членов для передвижения по территории ЕС. Кроме того, изучается возможность создания собственного парка грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов для транспортировки армий.

FT напоминает, что над расширением оборонного потенциала европейские страны начали работать в ответ на требования США взять больше ответственности за собственную безопасность. Необходимость наращивания ресурсов усилила также «волна российских вторжений в воздушное пространство НАТО в последние месяцы». В Белой книге Еврокомиссия заявила, что хочет создать общеевропейскую сеть сухопутных коридоров, аэропортов, морских портов и вспомогательных служб, которые способствуют бесперебойной и быстрой транспортировке войск и военной техники по ЕС и странам-партнерам к концу 2027 года.

Российское Минобороны отрицает вторжение своих самолетов в воздушное пространство Европы. В ведомстве подчеркивали, что полеты российских военных самолетов выполняются в соответствии с международными правилами. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью».