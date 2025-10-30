 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

FT узнала о плане «военной мобильности» для переброски танков внутри ЕС

FT: ЕК готовит план переброски военной техники на случай конфликта с Россией
Разрабатываемый план предусматривает, что национальные правительства получат доступ к общим ресурсам «военной мобильности». Еврокомиссия также обсуждает создание собственного парка грузовых автомобилей для транспортировки армий
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) совместно с правительствами стран — членов блока и НАТО разрабатывает план по использованию транспорта для переброски военной техники на случай военного конфликта с Россией, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации газеты, план под названием «Фонд солидарности» предусматривает, что национальные правительства получат доступ к общим ресурсам «военной мобильности». Речь идет об использовании грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов, которые могут перевозить танки и тяжелую артиллерию через континент.

В основу упомянутого плана легла уже отработанная схема использования общих средств пожаротушения, к которым страны ЕС обращаются во время сезона лесных пожаров. Однако обсуждаемая стратегия гораздо сложнее, поскольку зачастую армии нанимают самолеты и поезда у частных операторов, а не владеют ими напрямую, отмечает FT.

Германия, которая из-за своего территориального расположения могла бы стать ключевым логистическим центром в условиях конфликта, уже подписала соглашения с грузовым подразделением национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn. Как пишет FT, компания будет отвечать за транспортировку танков и другой бронетехники. Бундесвер также заключил соглашение с оборонным подрядчиком Rheinmetall о поддержке военных конвоев, проходящих через территорию страны.

Bloomberg рассказал об отсутствии у Запада плана по конфликту на Украине
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

В рамках этого плана в следующем месяце ЕК планирует представить предложения по улучшению транспортной инфраструктуры и бюрократических процедур с целью сокращения количества дней, необходимых армиям стран-членов для передвижения по территории ЕС. Кроме того, изучается возможность создания собственного парка грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов для транспортировки армий.

FT напоминает, что над расширением оборонного потенциала европейские страны начали работать в ответ на требования США взять больше ответственности за собственную безопасность. Необходимость наращивания ресурсов усилила также «волна российских вторжений в воздушное пространство НАТО в последние месяцы». В Белой книге Еврокомиссия заявила, что хочет создать общеевропейскую сеть сухопутных коридоров, аэропортов, морских портов и вспомогательных служб, которые способствуют бесперебойной и быстрой транспортировке войск и военной техники по ЕС и странам-партнерам к концу 2027 года.

Российское Минобороны отрицает вторжение своих самолетов в воздушное пространство Европы. В ведомстве подчеркивали, что полеты российских военных самолетов выполняются в соответствии с международными правилами. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Евросоюз Россия военная техника переброска войск
Материалы по теме
Латвия вслед за Литвой задумалась над восстановлением болот у границ
Политика
Польша перебросит 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
Политика
В Эстонии заявили о решении США сохранить воинский контингент в стране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Сырский назвал сложным положение ВСУ в Покровске Политика, 17:11
Карпина оштрафовали после матча с «Зенитом» Спорт, 17:05
Цены на сахар упали до минимума за пять лет на ожиданиях роста поставок Инвестиции, 17:05
Московский экспортный центр: как город открывает бизнесу новые рынки Отрасли, 17:02
Мир сформированных ожиданий: с чем связано закрытие ресторанов в 2025-м Стиль, 17:00
В Госдуме предложили законопроект о покупке «красивых» номеров для авто Общество, 17:00
Аналитики оценили изменение предложения жилья в новостройках мегаполисов Недвижимость, 16:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Ученые обнаружили в Сибири новый вид древних моллюсков Общество, 16:58
Южная Корея отвела 10 лет на создание своей первой атомной подлодки Политика, 16:56
Bloomberg сообщил о возобновлении Россией полетов на сирийскую авиабазу Политика, 16:47
В одной из ростовских колоний предотвратили теракт с захватом заложников Политика, 16:46
Улицкую оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 16:41
Минобороны приостановит бои для доступа иноСМИ в места окружения ВСУ Политика, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37