Киев увидел «секрет продвижения России» в «эффекте выдавливания»

Дроны превращают линию фронта в «зону смерти», которая достигает 20 км, ВСУ сложнее держать оборону, а российские силы применяют «эффект выдавливания», пишет Politico

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Беспилотники, применяемые в ходе боев на Украине, фактически стерли линию фронта и создали «серую зону», которая достигает в ширину как минимум 20 км, пишет Politico со ссылкой на военных и экспертов.

Дроны затруднили эвакуацию и снабжение, превратив их в смертельно опасные задачи, большинство украинских военных сейчас погибают во время ротации. В результате, пишет Politico, командиры вынуждают солдат проводить на передовой недели без ротации.

По словам научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, быстрого решения для «зоны смерти» сейчас нет. «В настоящее время не существует доктрины, которая помогла бы выстроить глубокоэшелонированную оборону в условиях, когда на передовой очень мало пехотинцев, а противник <...> перерезает связь между линией фронта и тылом и активно выводит из строя операторов дронов на передовой», — сказал Белесков. По мнению эксперта, «секрет продвижения» России заключается в таком «эффекте выдавливания».

В таких условиях пишет Politico, тяжелее всего приходится раненым украинским военным, поскольку из-за ударов беспилотников их эвакуация стала практически невозможной. Об этом же ранее сообщал The Telegraph.

Российский президент Владимир Путин сообщал, что в зоне военной операции на счету операторов БПЛА — до половины уничтоженной и поврежденной техники и объектов украинской армии. Дроны используются также для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования.

FT со ссылкой на украинских военных писала, что «главной проблемой» для ВСУ стала команда центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» российского Минобороны, ее появление привело к «пугающим переменам» на поле боя и свело на нет одно из главных преимуществ Киева в тактике использования дронов.