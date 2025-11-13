 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

FT рассказала о «пугающих переменах» для ВСУ на поле боя из-за «Рубикона»

Сюжет
Военная операция на Украине
Участие специалистов российского центра беспилотных технологий «Рубикон» в боевых действиях «свело на нет» преимущества ВСУ, они в том числе отслеживают операторов украинских дронов, предотвращая их атаки, рассказывает издание
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Команда центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» Минобороны России стала «главной проблемой» для ВСУ на поле боя, рассказал Financial Times (FT) украинский военный Артем Карякин, который участвует в боевых действиях в районе Покровска (Красноармейска).

Как отмечает издание, появление «Рубикона» привело к «пугающим переменам» на поле боя, свело на нет одно из главных преимуществ Киева в тактике использования дронов и усилило давление на ВСУ. Используя современное оборудование и собственный парк беспилотников-разведчиков, команда центра обнаруживает, отслеживает и уничтожает украинских операторов дронов, прежде чем они успевают совершить атаку, говорится в материале.

«Легко заменить дрон, но трудно заменить оператора дрона», — сказал FT украинский военнослужащий по имени Дмитрий.

По словам Карякина, наличие опытных операторов дронов в том числе помогло российской пехоте войти в Покровск.

Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» создан в Минобороны России по указанию главы ведомства Андрея Белоусова в 2024 году. Ключевым направлением работы стала разработка, апробация и внедрение робототехнических комплексов и беспилотных систем в войска, а также подготовка специалистов в сфере БПЛА. «Рубикон» исследует внедрение искусственного интеллекта, а также взаимодействует с «народным ОПК» для испытания и применения его разработок. Минобороны неоднократно публиковало видео с участием специалистов центра в боевых действиях.

FT ранее писала о нехватке военнослужащих у ВСУ по всей линии фронта, из-за чего некоторые зоны обороняются только с применением беспилотников. О дефиците бойцов на фоне наступления России говорил и всё тот же украинский военный Карякин в разговоре с изданием.

Генштаб России в октябре сообщил о полном окружении ВСУ в районе Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова). Российские военные уже вошли в Покровск, ведут активные наступательные действия и отражают попытки ВСУ выйти из окружения вблизи города, сообщают в Минобороны.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине дроны беспилотники

