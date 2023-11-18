FT: Израиль в частном порядке привлек $6 млрд в виде займов для войны с ХАМАС

FT узнала о привлечении Израилем займов на $6 млрд для войны с ХАМАС

Израиль привлек средства в частном порядке в стремлении быстро собрать деньги или не привлекать внимание, пишет FT. Расходы на войну с ХАМАС Минфин страны оценивал в $51 млрд

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Израиль в последние недели привлек миллиарды долларов для финансирования своей войны с палестинским движением ХАМАС с необычно высокой стоимостью обслуживания займов, пишет Financial Times.

Речь идет о привлечении свыше $6 млрд от международных инвесторов. Это включает в себя три новых выпуска облигаций на $5,1 млрд и шесть дополнительных выпусков существующих облигаций, деноминированных в долларах и евро, а также сбор свыше $1 млрд через американскую организацию, пишет издание.

Облигации были выпущены в рамках так называемого частного размещения, когда ценные бумаги не предлагаются на публичном рынке, а вместо этого предлагаются отобранным инвесторам, говорится в статье.

Окончательная стоимость сделок не разглашается. Банкиры заявили FT, что установили цену, соответствующую ожиданиям от публичной сделки. Израиль выплачивает купоны в размере 6,25% и 6,5% по облигациям со сроком погашения через четыре и восемь лет. Это намного выше, чем базовая доходность казначейских облигаций США, которая колебалась между 4,5 и 4,7% на момент выпуска. Сделки, по данным газеты, были организованы Goldman Sachs и Bank of America.

Причиной привлечения средств путем частного размещения может быть стремление быстро собрать деньги на военные нужды или желание не привлекать лишнее внимание, указывает издание. «Рынок по-прежнему очень высоко оценивает премию по долгу Израиля, учитывая, что война продолжается», — сказал стратег одного из крупнейших инвестиционных банков мира, который попросил об анонимности.

Минфин Израиля не ответил на запрос FT о комментарии.

Израиль начал войну с ХАМАС после того, как движение напало на страну 7 октября. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял о цели полностью уничтожить группировку. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сначала наносила авиаудары по сектору Газа, который контролируется ХАМАС, а потом начала военную операцию внутри анклава.

Война с ХАМАС обойдется бюджету Израиля в 200 млрд шекелей (эквивалентно $51 млрд, 10% ВВП), подсчитал в начале ноября Минфин страны, назвав это «оптимистическим» прогнозом, который составили с учетом предположения, что конфликт продолжится от восьми месяцев до года и не распространится за пределы Газы.