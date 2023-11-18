ХАМАС заявил о потере связи с группами, удерживающими заложников

Накануне Израиль отказался от предложения ХАМАС о нескольких днях перемирия в обмен на освобождение 50 израильских заложников. Теперь представитель группировки заявил, что связь с отвечающими за заложников группировками потеряна

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ХАМАС потерял связь с отдельными группировками, в руках которых остаются похищенные боевиками заложники, передает египетский телеканал Al Qahera со ссылкой на заявление палестинского движения.

Представитель ХАМАС заявил, что движение «потеряло контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников». Он добавил, что «их [заложников] судьба неизвестна».

О причинах отсутствия связи с группировками, связанными с ХАМАС в Газе, не сообщается.

По данным израильской стороны, в плену у ХАМАС находятся 239 человек, 138 из которых — иностранцы.

ХАМАС захватил заложников и переправил их в Газу во время нападения на южные районы Израиля 7 октября. Тель-Авив после этого объявил палестинскому движению войну и начал массовую мобилизацию. В настоящее время боевые действия идут на территории анклава — ЦАХАЛ сообщал об окружении Газы и зачистке северных и западных районов города.

17 октября израильский представитель при ООН Гилад Эрдан допустил, что война с ХАМАС может завершиться «без единого выстрела» при условии освобождения всех заложников и сдачи боевиков в плен. ХАМАС в свою очередь предлагал Израилю освободить часть заложников в обмен на временное прекращение огня.

Председатель Совета национальной безопасности Цахи Ханегби накануне заявил, что Израиль согласится на прекращение огня только в обмен на освобождение «огромного» числа заложников, а не на «манипулятивное освобождение», предлагаемое ХАМАС. Тогда же израильское СМИ сообщили, что переговоры по обмену были приостановлены.