 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

ХАМАС заявил о потере связи с группами, удерживающими заложников

ХАМАС: потеряна связь с несколькими группами, удерживающими заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Накануне Израиль отказался от предложения ХАМАС о нескольких днях перемирия в обмен на освобождение 50 израильских заложников. Теперь представитель группировки заявил, что связь с отвечающими за заложников группировками потеряна
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

ХАМАС потерял связь с отдельными группировками, в руках которых остаются похищенные боевиками заложники, передает египетский телеканал Al Qahera со ссылкой на заявление палестинского движения.

Представитель ХАМАС заявил, что движение «потеряло контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников». Он добавил, что «их [заложников] судьба неизвестна».

О причинах отсутствия связи с группировками, связанными с ХАМАС в Газе, не сообщается.

По данным израильской стороны, в плену у ХАМАС находятся 239 человек, 138 из которых — иностранцы.

Израиль отверг предложение ХАМАС по заложникам
Политика
Фото:Alexander Ermochenko / Reuters

ХАМАС захватил заложников и переправил их в Газу во время нападения на южные районы Израиля 7 октября. Тель-Авив после этого объявил палестинскому движению войну и начал массовую мобилизацию. В настоящее время боевые действия идут на территории анклава — ЦАХАЛ сообщал об окружении Газы и зачистке северных и западных районов города.

17 октября израильский представитель при ООН Гилад Эрдан допустил, что война с ХАМАС может завершиться «без единого выстрела» при условии освобождения всех заложников и сдачи боевиков в плен. ХАМАС в свою очередь предлагал Израилю освободить часть заложников в обмен на временное прекращение огня.

Читайте на РБК Pro
На чем богатейшая селф-мейд американка сделала миллиарды в IT к своим 80
Как задолжать ₽10 млрд и не вернуть: топ-5 банкротств России
Как наше здоровье зависит от тысяч людей, которых мы даже не знаем лично
Как семейной компании удалось стать равным соперником Red Bull

Председатель Совета национальной безопасности Цахи Ханегби накануне заявил, что Израиль согласится на прекращение огня только в обмен на освобождение «огромного» числа заложников, а не на «манипулятивное освобождение», предлагаемое ХАМАС. Тогда же израильское СМИ сообщили, что переговоры по обмену были приостановлены.



 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
заложники ЦАХАЛ связь Израиль
Материалы по теме
Израиль отверг предложение ХАМАС по заложникам
Политика
Посол Израиля заявил, что ХАМАС разорвал переговоры о заложниках
Политика
У больницы «Аш-Шифа» в Газе нашли тело 65-летней заложницы ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 22:02
Число погибших в войне с ХАМАС израильских военных выросло до 56 Политика, 21:57
Тарпищев объяснил поражение Медведева в полуфинале Итогового турнира ATP Спорт, 21:43
Сийярто заявил, что лидеры ЕС «управляют Украиной» как в игре Fortnite Политика, 21:41
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 21:34
Еще одна группа эвакуированных из Газы россиян вылетела в Москву Политика, 21:21
FT узнала о привлечении Израилем займов на $6 млрд для войны с ХАМАС Финансы, 21:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 21:07
ХАМАС заявил о потере связи с группами, удерживающими заложников Политика, 21:03
В Калининградской области женщина попыталась поджечь здание военкомата Политика, 20:55
NYT узнала, каким будет следующий этап операции ЦАХАЛ в секторе Газа Политика, 20:44
В Москве завели уголовное дело после стрельбы у банка и кражи ₽300 млн Общество, 20:40
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 20:36
Обладателя Кубка Стэнли задержали из-за домашнего насилия Спорт, 20:35