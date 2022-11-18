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Количество СМИ-иноагентов в России достигло 200

Впервые понятие «иноагента» появилось в российском законодательстве десять лет назад. Сейчас в России есть уже четыре реестра иноагентов, в которые включены более 300 физлиц и организаций
Дмитрий Колезев
Дмитрий Колезев (Фото: kolezev / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

После того, как Минюст 18 ноября добавил в список СМИ-иноагентов еще двух человек, количество СМИ-иноагентов в России достигло 200. Двухстотым фигурантом списка стал главред издания Republic (Минюст также внес его в реестр СМИ-иноагентов) и екатеринбургского регионального издания It’s My City Дмитрий Колезев.

Помимо списка СМИ-иноагентов, в России существует еще три иноагентских списка — это реестр физлиц-иноагентов (в него внесли еще семь фамилий и он расширился до 56 пунктов), реестр НКО-иноагентов (в нем 64 организации) и реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента (в нем 10 структур). Таким образом, суммарное число лиц и организаций, внесенных в России в иноагентские реестры, достигло 330.

Понятие «иностранный агент» было первые введено в российское законодательство в 2012 году. Вначале он распространялся только на НКО, занимающиеся политической деятельностью. Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. В 2019 году в законодательство были внесены поправки, которые определили возможность присвоения статуса иноагента физическим и юридическим лицам, если те распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К концу 2020 году в законодательстве появилось и понятие незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Законодательство содержит ряд запретов и ограничений в отношении фигурантов списков иноагентов. Сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Распространение сведений об НКО-иноагенте, НОО-иноагенте, физлице–иноагенте также должно сопровождаться маркировкой. За нарушение этого требования установлена административная ответственность. СМИ-иноагенты с 1 февраля 2020 года могут распространять информацию только через учрежденные ими российские юридические лица, также выполняющие функции иностранного агента.

Кроме того, иноагенты они не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, производить информационную продукцию для несовершеннолетних, а также принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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И НКО, и физлица-иноагенты должны отчитываться перед властями о своей деятельности и о расходах.

Работа иноагентов без включения в реестр может повлечь как административное, так и уголовное наказание. Максимальное наказание для руководства организаций и СМИ-иноагентов в этом случае — лишение свободы на срок до двух лет. Для физлиц-иноагентов — лишение свободы до пяти лет (ст. 330.1 УК РФ). За злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента, в том числе за отсутствие маркировки и отчетности, также грозит уголовное наказание.

В середине июля президент Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». По нему для признания иноагентом будет необязательно даже получать финансирование из-какого-либо зарубежного источника — в реестр можно будет попасть в том числе за «поддержку из-за рубежа» или за нахождение под «иностранным влиянием». Также вводится понятие физического лица, аффилированного с иностранными агентами, которые вносятся в разные реестры, и описан порядок включения и исключения из него. Теперь в России будет единый реестр иноагентов вместо существующих четырех. Закон вступит в силу с 1 декабря.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
СМИ-иноагенты иноагент
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