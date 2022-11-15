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Сооснователя «Диссернета» Заякина внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес сооснователя «Диссернета» Заякина в перечень террористов
В конце октября МВД объявило ученого в федеральный розыск
Андрей Заякин
Андрей Заякин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Росфинмониторинг внес сооснователя «Диссернета», журналиста «Новой газеты» и ученого Андрея Заякина в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая запись появилась в списке Росфинмониторинга.

Согласно правилам формирования перечня террористов и экстремистов, Росфинмониторинг может включить в список тех граждан и организации, в отношении кого есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности. Такую информацию регулятору могут передать Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД. Включение в реестр предполагает блокировку банковских счетов.

Заякин окончил физический факультет МГУ, в 2009 году защитил диссертацию на кандидата физико-математических наук. Работал в университетах Германии, Италии и Испании. В 2016 году был кандидатом в депутаты Госдумы от «Яблока».

Заякин участвовал в основании «Диссернета» в 2013 году вместе с учеными Андреем Ростовцевым, Михаилом Гельфандом, Кириллом Михайловым и журналистом Сергеем Пархоменко (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Организация занимается проверкой научных работ на плагиат по специальной методике, а результаты выкладываются в открытый доступ.

В конце октября МВД объявило ученого в федеральный розыск «по статье УК». До этого, в августе, он был задержан, а в доме проведен обыск. Как сообщала «Новая газета. Европа», где Заякин публикуется, в отношении него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности) за перевод 1 тыс. руб. Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; организация была признана экстремистской и иноагентом, запрещена в России, а затем ликвидирована).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
террорист экстремисты Росфинмониторинг «Диссернет»
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