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МВД объявило в розыск главреда Republic Дмитрия Колезева

Главреда Republic Дмитрия Колезева объявили в розыск по уголовному делу
Главного редактора издания Republic Дмитрия Колезева объявили в федеральный розыск, МВД не указывает причину. Сам Колезев сообщил, что не знает, с чем это связано
Дмитрий Колезев
Дмитрий Колезев (Фото: Колезев / YouTube)

МВД объявило в федеральный розыск главреда Republic (Минюст внес учредителя издание в реестр СМИ-иноагентов) Дмитрия Колезева, следует из базу данных ведомства. Причину ведомство не уточняет.

Сам Колезев в своем телеграм-канале сообщил, что понятия не имеет, с чем связан такой интерес к нему со стороны МВД. «Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно», — написал он, отметив, что о розыске узнал из СМИ.

Минюст внес юридическое лицо издания Republic — ООО «Москоу диджитал медиа» — в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2021 года. Тогда Колезев сообщил РБК, что редакция существует исключительно на средства, полученные от подписчиков и иностранного финансирования не получала.

В январе 2022 года Republic получил отзыв Минюста на иск, которым издание оспаривало внесение в реестр иноагетов. Из него следовало, что иностранным финансированием Минюст счел транзакции от посольств Германии, Швейцарии, Казахстана и Франции, а также корреспондентского пункта The Wall Street Journal. По данным издания, все эти деньги были оплатой подписки на Republic.

6 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт Republic. Незадолго до этого издание объявило, что откажется от освещения оперативных событий специальной военной операции из-за требования Роскомнадзора опираться при ее освещении только на российские официальные источники.

В сентябре Republic по собственной инициативе отказался от статуса зарегистрированного в Роскомнадзоре СМИ, пояснив, что он «влечет за собой слишком много бессмысленных обязательств» и «не дает фактически никаких дополнительных прав».

«Таким образом, ООО «Москоу диджитал медиа», внесенное в реестр иностранных агентов, больше не является издателем СМИ Republic Magazine. После завершения работы юристов и всех необходимых процедур мы перестанем маркировать страницы сайта и другие наши сообщения как материалы, распространенные «иностранным агентом», — сообщил Republic в «Телеграм».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Republic иностранный агент розыск МВД
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