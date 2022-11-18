«Транснефть» опровергла атаку дрона ВСУ на нефтегавань в Новороссийске

«Транснефть»: атаки беспилотника ВСУ на нефтегавань в Новороссийске не было

Об атаке сообщили телеграм-канал Mash. Ее не было, поэтому и нет никаких повреждений, заявили в «Транснефти»

Вид на нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Информация о нападении морского беспилотника ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске не соответствует действительности, сообщил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Эта информация не соответствует действительности. Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске не было. Соответственно, никаких повреждений там нет», — сказал он.

Об атаке дрона ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» в ночь на 18 ноября ранее сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные данные.

«Шесхарис» — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он эксплуатируется с 1964 года и используется для приема, хранения и отгрузки нефти нефтепродуктов на экспорт, а также для поставок на заводы Краснодарского края.

Комплекс включает в себя 30 резервуаров для нефти общим объемом 820 тыс. куб. м., 16 для мазута (общий емкость — 184 тыс куб. м) и 10 — для дизеля (общая емкость 184 куб. м), указано на сайте «Транснефти».

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