«Транснефть» опровергла атаку дрона ВСУ на нефтегавань в Новороссийске
Информация о нападении морского беспилотника ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске не соответствует действительности, сообщил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«Эта информация не соответствует действительности. Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске не было. Соответственно, никаких повреждений там нет», — сказал он.
Об атаке дрона ВСУ на нефтегавань «Шесхарис» в ночь на 18 ноября ранее сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные данные.
«Шесхарис» — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он эксплуатируется с 1964 года и используется для приема, хранения и отгрузки нефти нефтепродуктов на экспорт, а также для поставок на заводы Краснодарского края.
Комплекс включает в себя 30 резервуаров для нефти общим объемом 820 тыс. куб. м., 16 для мазута (общий емкость — 184 тыс куб. м) и 10 — для дизеля (общая емкость 184 куб. м), указано на сайте «Транснефти».
Материал дополняется.