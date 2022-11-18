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Муж вице-губернатора Херсонской области сообщил, что она на свободе

Губарев сообщил, что вице-губернатор Херсонской области на свободе
Губарев отказался разглашать суть дела в отношении жены из-за договора со следствием, однако допустил, что «расскажет все как есть», если его «честную фамилию» будут системно пытаться дискредитировать
Екатерина Губарева
Екатерина Губарева (Фото: K_gubareva / Telegram)

Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева находится на свободе, сообщил в Telegram бывший «народный губернатор» Донецка, а ныне рядовой Вооруженных сил России Павел Губарев.

«По договоренности со следствием, не могу разглашать суть дела. Однако если мной будет замечена системная активность по дискредитации моей честной фамилии, оставляю за собой право рассказать все как есть. Без страха перед вышитыми золотом погонами», — добавил он.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Владимира Сальдо, администрации Херсонской области, пресс-службе МВД России.
РБК направил запрос в ФСБ.

О пропаже жены Губарев сообщил 15 ноября, указав, что та перестала выходить на связь, а в последний раз ее видели в здании областного правительства в Геническе. Он также отметил, что безуспешно пытался связаться с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо.

На следующий день стало известно, что Губарева проходит по делу об экономических преступлениях. Изначально замглавы Херсонской области отстранили от должности, после чего она уехала в Москву и попыталась сменить работу, но в итоге была задержана, рассказал источник «Осторожно, новости» в областном правительстве.

Спустя два дня, 17 ноября, Губарев рассказал о звонке жены, которая сообщила, что «сегодня будет на свободе»

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Екатерина Губарева занимает должность замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике, следует из данных на сайте администрации региона. На этот пост она была назначена летом, после того как российские военные установили контроль над территорией региона. На Украине Губаревой СБУ предъявила обвинение в «пособничестве государству-агрессору» и коллаборационной деятельности.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Екатерина Костина
Павел Губарев Херсонская область уголовное дело освобождение
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