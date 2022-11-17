Муж вице-губернатора Губаревой сообщил о ее звонке и словах, что она «будет на свободе»

Муж вице-губернатора Губаревой узнал, что она «сегодня будет на свободе»

Бывший «народный губернатор» ДНР Павел Губарев сообщил, что его жена Екатерина вышла на связь и сегодня «будет на свободе». Накануне стало известно, что ее задержали силовики по делу об экономическом преступлении

Павел Губарев и Екатерина Губарева (Фото: pgubarev / Telegram)

Вице-губернатор Херсонской области Екатерина Губарева позвонила мужу, бывшему «народному губернатору» Донецка, а ныне рядовому ВС России Павлу Губареву, и сообщила, что «будет на свободе». Об этом Губарев написал в Telegram.

«Вчера вечером моя жена Екатерина Губарева позвонила мне и сообщила, что сегодня будет на свободе. Ждем», — написал Губарев.

Накануне Губарев заявил, что его жена перестала выходить на связь 15 ноября, в последний раз ее видели в здании областного правительства в Геническе. По его словам, он также пытался дозвониться врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо, чтобы выяснить местонахождение жены, но безрезультатно.

Екатерина Губарева занимает должность замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике, следует из данных на сайте администрации региона. На этот пост она была назначена летом, после того как российские военные установили контроль над территорией региона.

После того как ее муж заявил о том, что не может связаться с Губаревой, собеседники РБК и ТАСС в правоохранительных органах рассказали, что ее задержали по делу об экономическом преступлении.

Источник РБК, близкий к центральному аппарату МВД, рассказал, что Губареву задержали в центре Донецка 15 ноября, ее подозревают в хищении бюджетных средств. По словам источника из областного правительства телеграм-канала «Осторожно, новости», изначально замглавы Херсонской области отстранили от должности, после чего она уехала в Москву и попыталась сменить работу, но в итоге была задержана.

Губарева рассказывала, что родилась в Каховке. В августе 2022-го она говорила «РИА Новости», что не могла вернуться в Херсонскую область восемь лет, а в апреле стала «практически первым гражданином России, не военным, который попал в Херсонскую область по российскому паспорту».

На Украине Губаревой СБУ предъявила обвинение в «пособничестве государству-агрессору» и коллаборационной деятельности.