Замглавы Херсонской области Губареву задержали по уголовному делу

О пропаже замглавы Херсонской области накануне сообщил ее муж Павел Губарев. По данным источника РБК, ее задержали по делу о хищении бюджетных денег

Екатерина Губарева (Фото: k_gubareva / Telegram)

Сотрудники МВД задержали замглавы Херсонской области Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил эту информацию и добавил, что с женщиной проводятся следственные действия. Другой собеседник РБК, близкий к центральному аппарату МВД, сообщил, что Губареву задержали в центре Донецка 15 ноября, ее подозревают в хищении бюджетных средств.

По данным источника из областного правительства телеграм-канала «Осторожно, новости», изначально замглавы Херсонской области отстранили от должности, после чего она уехала в Москву и попыталась сменить работу, но в итоге была задержана.

О пропаже женщины 16 ноября сообщил ее муж, бывший «народный губернатор» Донецка Павел Губарев. По его словам, Губарева не выходила на связь с 16:30 15 ноября. В последний раз ее видели в здании областного правительства в Геническе. «Попытки дозвониться [врио губернатора Владимиру] Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», — отметил он.

Согласно данным на сайте областной администрации, Губарева занимает должность замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике. На этот пост она была назначена летом, после того как российские военные установили контроль над территорией региона. В 2014 году Губарева возглавляла МИД Донецкой народной республики. Ее телеграм-канал в последний раз обновлялся 14 ноября.

Губарева рассказывала, что родилась в Каховке. В августе 2022-го она говорила «РИА Новости», что «восемь лет не могла сюда [в Херсонскую область] приехать», а в апреле стала «практически первым гражданином России, не военным, который попал в Херсонскую область по российскому паспорту».

В октябре Служба безопасности Украины предъявила Губаревой обвинение в «пособничестве государству-агрессору» и коллаборационной деятельности.