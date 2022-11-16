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Замглавы Херсонской области Губареву задержали по уголовному делу

Замглавы Херсонской области Губареву задержали по делу об экономическом преступлении
О пропаже замглавы Херсонской области накануне сообщил ее муж Павел Губарев. По данным источника РБК, ее задержали по делу о хищении бюджетных денег
Екатерина Губарева
Екатерина Губарева (Фото: k_gubareva / Telegram)

Сотрудники МВД задержали замглавы Херсонской области Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил эту информацию и добавил, что с женщиной проводятся следственные действия. Другой собеседник РБК, близкий к центральному аппарату МВД, сообщил, что Губареву задержали в центре Донецка 15 ноября, ее подозревают в хищении бюджетных средств.

По данным источника из областного правительства телеграм-канала «Осторожно, новости», изначально замглавы Херсонской области отстранили от должности, после чего она уехала в Москву и попыталась сменить работу, но в итоге была задержана.

О пропаже женщины 16 ноября сообщил ее муж, бывший «народный губернатор» Донецка Павел Губарев. По его словам, Губарева не выходила на связь с 16:30 15 ноября. В последний раз ее видели в здании областного правительства в Геническе. «Попытки дозвониться [врио губернатора Владимиру] Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», — отметил он.

Согласно данным на сайте областной администрации, Губарева занимает должность замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике. На этот пост она была назначена летом, после того как российские военные установили контроль над территорией региона. В 2014 году Губарева возглавляла МИД Донецкой народной республики. Ее телеграм-канал в последний раз обновлялся 14 ноября.

Губарева рассказывала, что родилась в Каховке. В августе 2022-го она говорила «РИА Новости», что «восемь лет не могла сюда [в Херсонскую область] приехать», а в апреле стала «практически первым гражданином России, не военным, который попал в Херсонскую область по российскому паспорту».

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В октябре Служба безопасности Украины предъявила Губаревой обвинение в «пособничестве государству-агрессору» и коллаборационной деятельности.

Павел Губарев — донецкий предприниматель и политик. Во время Евромайдана возглавил движение «Народное ополчение Донбасса». В марте 2014 года Губарева избрали так называемым народным губернатором Донбасса. В том же месяце его арестовали сотрудники СБУ, однако спустя месяц он был обменян.

После парламентских выборов в ДНР 2014 года должность «народного губернатора» была ликвидирована, Губарев после этого не получил никаких должностей. Тем не менее в начале февраля 2016 года он был назначен мэром Ясиноватского района ДНР. Позже участвовал в выборах главы ДНР после смерти Александра Захарченко, однако проиграл действующему главе республики Денису Пушилину.

В 2022 году Губарев подписал краткосрочный контракт с ВС России для участия в спецоперации на Украине.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Илья Пламенев Илья Пламенев
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