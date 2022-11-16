Замглавы Херсонской области Губареву задержали по уголовному делу
Сотрудники МВД задержали замглавы Херсонской области Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил эту информацию и добавил, что с женщиной проводятся следственные действия. Другой собеседник РБК, близкий к центральному аппарату МВД, сообщил, что Губареву задержали в центре Донецка 15 ноября, ее подозревают в хищении бюджетных средств.
По данным источника из областного правительства телеграм-канала «Осторожно, новости», изначально замглавы Херсонской области отстранили от должности, после чего она уехала в Москву и попыталась сменить работу, но в итоге была задержана.
О пропаже женщины 16 ноября сообщил ее муж, бывший «народный губернатор» Донецка Павел Губарев. По его словам, Губарева не выходила на связь с 16:30 15 ноября. В последний раз ее видели в здании областного правительства в Геническе. «Попытки дозвониться [врио губернатора Владимиру] Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», — отметил он.
Согласно данным на сайте областной администрации, Губарева занимает должность замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике. На этот пост она была назначена летом, после того как российские военные установили контроль над территорией региона. В 2014 году Губарева возглавляла МИД Донецкой народной республики. Ее телеграм-канал в последний раз обновлялся 14 ноября.
Губарева рассказывала, что родилась в Каховке. В августе 2022-го она говорила «РИА Новости», что «восемь лет не могла сюда [в Херсонскую область] приехать», а в апреле стала «практически первым гражданином России, не военным, который попал в Херсонскую область по российскому паспорту».
В октябре Служба безопасности Украины предъявила Губаревой обвинение в «пособничестве государству-агрессору» и коллаборационной деятельности.
Павел Губарев — донецкий предприниматель и политик. Во время Евромайдана возглавил движение «Народное ополчение Донбасса». В марте 2014 года Губарева избрали так называемым народным губернатором Донбасса. В том же месяце его арестовали сотрудники СБУ, однако спустя месяц он был обменян.
После парламентских выборов в ДНР 2014 года должность «народного губернатора» была ликвидирована, Губарев после этого не получил никаких должностей. Тем не менее в начале февраля 2016 года он был назначен мэром Ясиноватского района ДНР. Позже участвовал в выборах главы ДНР после смерти Александра Захарченко, однако проиграл действующему главе республики Денису Пушилину.
В 2022 году Губарев подписал краткосрочный контракт с ВС России для участия в спецоперации на Украине.