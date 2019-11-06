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Операция Турции в Сирии ,  
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СМИ сообщили о забрасывании камнями патруля Турции и России в Сирии

Жители деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб) забросали машины совместного российско-турецкого патрулирования камнями и обувью, сообщает North Press Agency.

По информации издания, специально для этого жители выстраивались вдоль маршрута патрулирования. Таким образом они хотели выразить недовольство прохождением военных по своим деревням, уточняет агентство.

По информации Reuters, в одной из деревень местные жители смогли остановить бронемашины российской военной полиции и забраться на одну из них.

Во вторник Россия и Турция начали второе совместное патрулирование на северо-востоке Сирии. Его маршрут в 160 км проходит к северу от населенного пункта Кобани (Айн-эль-Араб). В патрулировании участвуют около 50 единиц техники, в том числе российские бронированные автомобили «Тигр» и турецкие Kirpi.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование стороны провели 1 ноября. Оно проходило в западном направлении вдоль турецко-сирийской границы. Протяженность маршрута составила 110 км.

Совместное российско-турецкое патрулирование проходит на основе соглашений, подписанных президентами России и Турции Владимиром Путиным и Рейджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября. Лидеры подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на урегулирование ситуации в Сирии. Согласно документу, Турция обязалась завершить начатую 9 октября операцию «Источник мира» против сирийских курдов. Для этого курдские вооруженные формирования должны были покинуть зону ее проведения. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании приграничных территорий на северо-востоке Сирии. 
 

Теги: Сирия, Турция, Россия, патрулирование
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