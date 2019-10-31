Военные России вышли на маршрут совместного с Турцией патрулирования

Российская военная полиция в Сирии отправляется по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования из пограничного пункта пропуска Айлишар, передает телеканал «Звезда.

Отмечается, что именно в этом пункте в 12:00 в пятницу, 31 октября, встретятся российские и турецкие военные. В колонне российской военной полиции движутся четыре броневика — три «Тигра» и один БТР. Как отметил офицер Иван Жуков, маршрут сложный, поскольку «военная колонна с таким количеством техники» не должна войти в Кобани. «Поэтому город объезжается по проселочным дорогам», — сказал он.

Российские военные согласно договоренности с Турцией вместе с правительственными войсками Сирии патрулируют районы зоны безопасности, чтобы обеспечить вывод курдских формирований. Во вторник, 29 октября, при подготовке встречи российских и турецких военных на севере Сирии произошел подрыв взрывного устройства. По данным Минобороны, никто из российских военных не пострадал. Ранее прокурдские СМИ передавали, что военных полицейских на севере страны обстреляли турецкие военные.