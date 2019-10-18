Кремль ответил на вопрос об агремане новому послу США

Предполагается, что покинувшего Россию Джона Хантсмана сменит Джон Салливан. Его кандидатуру накануне Дональд Трамп внес на утверждение в сенат

Джон Салливан (Фото: Luisa Gonzalez / Reuters)

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет от США запрос на агреман на кандидатуру Джона Салливана в качестве посла США в России.

«Пусть подают документы, рассмотрим самым эффективным образом», — сказал Ушаков (цитата по «РИА Новости»).

Агреман — это предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства. После получения агремана кандидат становится «персоной грата»; в случае отрицательного ответа кандидат будет считаться «персоной нон грата». При этом государство пребывания не обязано сообщать мотивы отказа в агремане.

На этой неделе президент США Дональд Трамп направил в сенат кандидатуру Джона Салливана на утверждение в качестве американского посла в России. Его предшественник Джон Хантсман, который был послом США в России в течение последних двух лет. В августе Хансман объявил, что покидает должность посла и в начале октября покинул Россию. Хантсман решил участвовать в выборах губернатора Техаса.