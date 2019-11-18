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В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента
Для разгона протестующих правоохранительные органы Грузии используют водометы, щиты, дубинки и газ

Спецназ приступил к разгону демонстрантов в Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави-2». Телеканал также публикует кадры с места событий, на которых видно, как силовики теснят участников акций протеста с помощью щитов и применяют водометы.

Видео событий у здания грузинского парламента также публикует грузинский «Первый канал». На кадрах видно, что силовики используют не только водометы, но и газ. В колонне вместе с полицейским спецназом движутся броневики и спецмашины. Остановить их участники митинга пытаются, выстраивая импровизированные баррикады.

На трансляции «Первого канала» видно, как некоторые протестующие ложатся на асфальт перед колонной идущих силовиков. Спецназовцы перешагивают их и двигаются дальше.

Агентство «Новости-Грузия» утверждает, что силовикам удалось отогнать участников протеста от здания парламента. Также спецназ уничтожил палаточный лагерь, выстроенный на площади у здания законодательного собрания. Параллельно силовики ведут зачистку проспекта Руставели. Однако в трансляции грузинского «Первого канала» видно, что группы активистов остаются у здания парламента.

Протесты оппозиции в городе идут с 17 ноября. Их организаторы — участники партий «Единое национальное движение» (экс-партия Михаила Саакашвили) и «Европейская Грузия». Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.

Поводом для начала протестов в Грузии стал провал местной политической реформы: документ, согласно которому следующие парламентские выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе, провалился на голосовании в парламенте 14 ноября.

Изменений в избирательном процессе оппозиция начала требовать во время летних протестов в Тбилиси, вызванных участием депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в открытии заседания Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте. Власти согласились с требованиями оппозиции и пообещали перейти на пропорциональную избирательную систему к выборам в 2024 году.

Авторы: Наталья Демченко, Георгий Тадтаев
Теги: протесты, Грузия, спецназ
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