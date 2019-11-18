В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента

Для разгона протестующих правоохранительные органы Грузии используют водометы, щиты, дубинки и газ

Спецназ приступил к разгону демонстрантов в Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави-2». Телеканал также публикует кадры с места событий, на которых видно, как силовики теснят участников акций протеста с помощью щитов и применяют водометы.

Видео событий у здания грузинского парламента также публикует грузинский «Первый канал». На кадрах видно, что силовики используют не только водометы, но и газ. В колонне вместе с полицейским спецназом движутся броневики и спецмашины. Остановить их участники митинга пытаются, выстраивая импровизированные баррикады.

На трансляции «Первого канала» видно, как некоторые протестующие ложатся на асфальт перед колонной идущих силовиков. Спецназовцы перешагивают их и двигаются дальше.

Агентство «Новости-Грузия» утверждает, что силовикам удалось отогнать участников протеста от здания парламента. Также спецназ уничтожил палаточный лагерь, выстроенный на площади у здания законодательного собрания. Параллельно силовики ведут зачистку проспекта Руставели. Однако в трансляции грузинского «Первого канала» видно, что группы активистов остаются у здания парламента.