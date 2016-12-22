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Шредер раскритиковал политику США и призвал Германию сблизиться с Китаем
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Шредер раскритиковал политику США и призвал Германию сблизиться с Китаем
Политика, 03:53
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Шредер раскритиковал политику США и призвал Германию сблизиться с Китаем
Германия, как считает бывший канцлер страны, больше не может мириться с тем, что США обращаются с ней, как с «оккупированной страной». В сложившейся ситуации Шредер призвал нынешние власти искать новых союзников
Герхард Шредер (Фото: Federico Gambarini / dpa / AP)

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал торговую политику Вашингтона и призвал Берлин сблизиться с Пекином. Такую точку зрения он выразил в интервью немецкому телеканалу N-TV.

«Мы не можем мириться с тем, что с ним обращаемся как с оккупированной страной», — заявил политик, заметив, что, когда он наблюдает за действиями американского посла в Германии Ричарда Гренелла​, у него «создается впечатление, что дипломат видит себя, скорее, офицером оккупационный войск, чем послом Соединенных Штатов в суверенном государстве».

В сложившейся ситуации Германия, как считает Шредер, должна искать союзников со сходными своим интересами. «Неизбежно, что те, кто пострадал от исходящих от США конфликтов, сблизятся, — заявил экс-канцлер, подчеркнув вместе с этим, что, несмотря на то, что участвовать в торговом споре США с Китаем Берлин не может, немецкие власти «должны решительно следовать своим экспортным интересам на китайском рынке».

Также Шредер не стал выступать против китайских инвесторов, отмечает N-TV. «Что может послужить аргументом против, если у вас есть китайский инвестор, который не только имеет финансовый интерес, но и <...> улучшает возможности компании на китайском рынке», — задался он вопросом.​

Должность федерального канцлера Германии Шредер занимал в период с 1998 года по 2005 год. С октября 2016 года он возглавляет управляющий совет Nord Stream 2 — проектной компании по строительству газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря.

Американо-китайский торговый спор продолжается уже несколько месяцев. Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в недобросовестной торговой практике и обеспокоен большим дефицитом в торговле с КНР. Пекин в свою очередь заявления американского лидера отвергает и обвиняет Соединенные Штаты в «торговой тирании».

Германию же Трамп прежде называл «заложницей России» из-за того, что Берлин поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2». Теперь Москва, как отмечал президент США, будет поставлять Германии газ за «миллиарды и миллиарды долларов». Это, по словам Трампа, его очень огорчало. До этого американский лидер говорил о неприемлемости потока «трубопроводных долларов» из стран ЕС в Россию. Подобную позицию впоследствии поддерживал и посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл.​ В интервью изданию Funke Mediengruppe он также критиковал реализацию проекта «Северный поток-2», отмечая, что речь в данном случае идет «о российском влиянии». В Вашингтоне считают, что этот проект может предоставить Москве «еще один инструмент для политического давления» на Запад.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Герхард Шредер , Китай , Вашингтон
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