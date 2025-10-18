 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мерц заявил о надежде на фоне встречи Трампа и Путина в Будапеште

Мерц: встреча Путина и Трампа в Будапеште укрепляет надежду на прекращение огня

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште «еще больше укрепляет надежду» на прекращение конфликта. Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Президент Трамп осознает свою ответственность. Он также осознает имеющиеся у него возможности. Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе послужит образцом успеха этого президентства, он продолжит уделять внимание Украине и стремиться к прекращению войны там», — сказал Мерц.

16 октября Трамп поговорил по телефону с Путиным. В ходе беседы они договорились о личной встрече в Будапеште. Премьер Венгрии Виктор Орбан заверил, что переговоры будут «надежными и безопасными». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, объясняя выбор Венгрии в качестве площадки, заявил, что она «как страна и НАТО, и ЕС принимает особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов», что «вызывает уважение». Трамп на встрече с Зеленским назвал Орбана «хорошей принимающей стороной». По его словам, встреча с Путиным пройдет без Зеленского, но украинский лидер «будет на связи».

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Зеленский согласился со словами Трампа о необходимости остановиться Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Израиль получил от ХАМАС еще одно тело погибшего заложника Политика, 02:20
Трамп назвал встречу с Зеленским «интересной и душевной» Политика, 02:07
Солнце за несколько часов сожгло две кометы Технологии и медиа, 01:59
Мерц заявил о надежде на фоне встречи Трампа и Путина в Будапеште Политика, 01:57
Власти Башкирии сообщили, что двое остаются под завалами после взрыва Общество, 01:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В аэропорту Сочи приостановили полеты на фоне угрозы атаки дронов Политика, 01:26
Трамп отправился в Мар-а-Лаго после встречи с Зеленским Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Над семью регионами России за два часа уничтожили 29 беспилотников Политика, 00:20
О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский Политика, 00:18
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Трамп потребовал от Зеленского заключить сделку с Россией Политика, 00:04