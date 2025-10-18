Мерц заявил о надежде на фоне встречи Трампа и Путина в Будапеште

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште «еще больше укрепляет надежду» на прекращение конфликта. Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Президент Трамп осознает свою ответственность. Он также осознает имеющиеся у него возможности. Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе послужит образцом успеха этого президентства, он продолжит уделять внимание Украине и стремиться к прекращению войны там», — сказал Мерц.

16 октября Трамп поговорил по телефону с Путиным. В ходе беседы они договорились о личной встрече в Будапеште. Премьер Венгрии Виктор Орбан заверил, что переговоры будут «надежными и безопасными». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, объясняя выбор Венгрии в качестве площадки, заявил, что она «как страна и НАТО, и ЕС принимает особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов», что «вызывает уважение». Трамп на встрече с Зеленским назвал Орбана «хорошей принимающей стороной». По его словам, встреча с Путиным пройдет без Зеленского, но украинский лидер «будет на связи».

Материал дополняется