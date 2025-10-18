Минобороны заявило о занятии Плещеевки в ДНР
Российские силы взяли под контроль село Плещеевка в ДНР, сообщило Минобороны.
Населенный пункт находится в Константиновском районе региона, недалеко от Клебан-Быкского водохранилища. По данным переписи 2001 года, там жил 591 человек.
С начала недели ведомство несколько раз отчитывалось о нанесении поражения силам ВСУ на этом направлении. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что взятие под контроль района Клебан-Быкского водохранилища нарушит снабжение украинских военных.
17 октября Минобороны сообщило, что под контроль российских войск перешли села Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области. До этого были заняты Новопавловка и Алексеевка в ДНР и Днепропетровской области, а также Балаган в ДНР.
В сегодняшней сводке министерства говорится, что российские войска нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям ВПК Украины, центру подготовки операторов дронов, мастерской по производству БПЛА, радиолокационной станции ВСУ и пунктам временной дислокации украинских военных в 156 районах.
