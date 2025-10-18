 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны заявило о занятии Плещеевки в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Плещеевка находится в Константиновском районе, недалеко от Клебан-Быкского водохранилища. Власти ДНР заявляли, что взятие этого района под контроль нарушит снабжение ВСУ
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские силы взяли под контроль село Плещеевка в ДНР, сообщило Минобороны.

Населенный пункт находится в Константиновском районе региона, недалеко от Клебан-Быкского водохранилища. По данным переписи 2001 года, там жил 591 человек.

С начала недели ведомство несколько раз отчитывалось о нанесении поражения силам ВСУ на этом направлении. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что взятие под контроль района Клебан-Быкского водохранилища нарушит снабжение украинских военных.

Российские военные заняли Балаган в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

17 октября Минобороны сообщило, что под контроль российских войск перешли села Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области. До этого были заняты Новопавловка и Алексеевка в ДНР и Днепропетровской области, а также Балаган в ДНР.

В сегодняшней сводке министерства говорится, что российские войска нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям ВПК Украины, центру подготовки операторов дронов, мастерской по производству БПЛА, радиолокационной станции ВСУ и пунктам временной дислокации украинских военных в 156 районах.

