Военная операция на Украине⁠,
0

Российские военные заняли Балаган в ДНР

Минобороны: населенный пункт Балаган в ДНР перешел под контроль России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Балаган в ДНР, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр». Они также «продолжили продвижение в восточных кварталах» Димитрова, о заходе в которой министерство сообщало накануне.

Материал дополняется

