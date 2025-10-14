Российские военные заняли Балаган в ДНР

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Балаган в ДНР, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр». Они также «продолжили продвижение в восточных кварталах» Димитрова, о заходе в которой министерство сообщало накануне.

Материал дополняется