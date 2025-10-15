 Перейти к основному контенту
Минобороны сообщило о взятии двух сел в ДНР и Днепропетровской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Села Новопавловка и Алексеевка заняли подразделения группировок войск «Центр» и «Восток», сообщили в ведомстве. В 2001 году там проживали 464 и 206 человек соответственно
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Новопавловка и Алексеевка в ДНР и Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, Новопавловку заняли подразделения группировки войск «Центр», а Алексеевку — «Восток».

Село Новопавловка расположено в Покровском районе ДНР, к юго-западу от города Мирноград. В 2001 году там проживали 464 человека.

Село Алексеевка находится в Покровском районе Днепропетровской области, примерно в 4 км от Вербового, о контроле над которым Минобороны России отчитывалось 1 октября. Численность населения по состоянию на 2001 год составляла 206 человек.

Российские военные заняли Балаган в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

За минувшие сутки подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» нанесли удары по позициям 21 бригады и трех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров, Красноармейск в ДНР, Владимировка, Новоподгородное, Даниловка, Приволье и Коломийцы в Днепропетровской области, Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка в Запорожской области. Среди потерь ВСУ на этих направлениях Минобороны России перечислило более 750 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Накануне в министерстве отчитались о контроле над селом Балаган в ДНР, расположенным рядом с городом Мирноград.

