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Военная операция на Украине ,  
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В Финляндии допустили переправку оружия с Украины местным преступникам

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Военная операция на Украине
Оружие с Украины могло попасть к финским преступникам, полагают в полиции. Риски для ЕС, связанные с переправкой наркотиков и вооружений, вырастут с завершением конфликта, считают в ведомстве
Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock
Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Преступные круги Финляндии могли получить оружие из зоны конфликта на Украине, говорится в отчете финской полиции.

«Центральная криминальная полиция располагает данными о том, что оружие с Украины могло попасть в руки преступников в Финляндии», — говорится в докладе.

Риски для ЕС в этом отношении возрастут, когда конфликт завершится, полагают в финской полиции. Так, по мере стихания боевых действий в регион может начать поступать больше наркотиков и огнестрельного оружия, считают в ведомстве.

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О возможной контрабанде оружия с Украины для финских преступников в октябре 2022 года сообщили изданию Yle в Центральной уголовной полиции Финляндии. Министерство иностранных дел Украины тогда опровергло информацию. В финской полиции затем уточнили, что у ведомства нет доказательств, что речь идет об оружии, поставленном на Украину в рамках военной помощи.

Однако факт сбыта оружия и наркотиков украинские власти признавали: так, в конце сентября офис генпрокурора Украины сообщил о перекрытии нескольких каналов сбыта оружия, боеприпасов и наркотических средств. Речь, в частности, шла о транспортировке мин, патронов, пулеметов, гранатометов и автоматов, а также другого оружия. Подозреваемыми по соответствующим уголовным делам стали 116 человек.

Отправка оружия, по данным украинской прокуратуры, производилась в том числе из прифронтовых регионов. Куда именно его пересылали, в ведомстве не уточнили.

Нелегальное оружие с Украины поставляется и в Россию, говорил президент Владимир Путин. Глава государства в октябре 2023 года призвал принять меры для укрепления нормативно-правовой базы, а также «посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля».

Оружие с Украины, по словам президента, поставляется в том числе на Ближний Восток. «Продают потому что. И талибам (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России. — РБК) продают, а оттуда идет куда угодно дальше. Все продается и покупается», — говорил глава государства.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Финляндия преступность Украина Военная операция на Украине оружие
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