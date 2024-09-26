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ФСБ задержала жителя Макеевки за попытку сбыта автомата и гранат

ФСБ задержала жителя Макеевки за попытку сбыта автомата и гранат
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Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали с поличным жителя Макеевки за незаконный сбыт взрывных устройств и огнестрельного оружия, сообщила представитель ведомства. Видеокомментарий опубликовала пресс-служба Штаба обороны республики.

«Задержанный пытался продать незаконно хранящиеся у него ручные гранаты и автомат Калашникова», — рассказали в ФСБ.

ФСБ отчиталась о задержании в ДНР украинского шпиона
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

На опубликованных кадрах задержания видно, как сотрудники ФСБ вытаскивают из автомобиля мужчину и его спутницу и укладывают подозреваемого на землю.

Следователи возбудили дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 222.1, а также по ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса.

Статьи предусматривают совершение таких преступлений, как «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» соответственно», уточнили в штабе.

Ранее ФСБ отчиталась о задержании в ДНР украинского шпиона. Жителя Донецка подозревают в работе на украинскую разведку и в участии в террористической деятельности. По данным ведомства, мужчина следил за автомобилями российских военных по заданию украинских спецслужб.

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Теги
ДНР Макеевка ФСБ сбыт автомат Калашникова гранаты
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