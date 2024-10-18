Израиль сообщил о ликвидации двух проникших из Иордании террористов

Израильская армия сообщила о ликвидации двух боевиков, пересекших границу с Иорданией. Еще одному, по всей видимости, удалось скрыться. В район происшествия стянуты дополнительные военные, поиски боевика ведутся с воздуха

Фото: Amir Levy / Getty Images

Из Иордании в Израиль проникли трое боевиков, одному из них, вероятно, удалось скрыться. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Инцидент произошел к югу от Мертвого моря. Боевики открыли огонь по израильским солдатам, двух из нападавших смогли ликвидировать. «Дополнительные силы были направлены для усиления района и ведут поиски на земле и с воздуха еще одного террориста, который, вероятно, скрылся с места преступления», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ. Военные призвали местное население следовать инструкциям сил безопасности.

В начале сентября израильские власти приняли решение закрыть все КПП на границе между Иорданией и Западным берегом реки Иордан, где расположена Палестинская автономия. Иордания также закрыла проезд через крупнейший погранпункт — мост Алленби.

Это произошло после того, как трое израильских сотрудников служб безопасности были убиты в перестрелке в зоне коммерческих грузовых перевозок, где происходит разгрузка ввозимых на Западный берег товаров. Нападавший был убит на месте. КПП были снова открыты спустя два дня после перестрелки, 10 сентября.

В середине сентября новостной портал Ynet сообщал, что Израиль планирует усилить меры безопасности на границе с Иорданией при помощи создания нового регионального подразделения ЦАХАЛ, сотен радаров и видеокамер, беспилотников и инженерных заграждений. Издание отмечает, что брешью в охране границы часто пользуются контрабандисты оружия — турки, иорданцы и африканцы, проживающие на территории Израиля нелегально. За последние пять лет им удалось ввезти на Западный берег тысячи единиц оружия.