Израиль сообщил о ликвидации двух проникших из Иордании террористов
Из Иордании в Израиль проникли трое боевиков, одному из них, вероятно, удалось скрыться. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Инцидент произошел к югу от Мертвого моря. Боевики открыли огонь по израильским солдатам, двух из нападавших смогли ликвидировать. «Дополнительные силы были направлены для усиления района и ведут поиски на земле и с воздуха еще одного террориста, который, вероятно, скрылся с места преступления», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ. Военные призвали местное население следовать инструкциям сил безопасности.
В начале сентября израильские власти приняли решение закрыть все КПП на границе между Иорданией и Западным берегом реки Иордан, где расположена Палестинская автономия. Иордания также закрыла проезд через крупнейший погранпункт — мост Алленби.
Это произошло после того, как трое израильских сотрудников служб безопасности были убиты в перестрелке в зоне коммерческих грузовых перевозок, где происходит разгрузка ввозимых на Западный берег товаров. Нападавший был убит на месте. КПП были снова открыты спустя два дня после перестрелки, 10 сентября.
В середине сентября новостной портал Ynet сообщал, что Израиль планирует усилить меры безопасности на границе с Иорданией при помощи создания нового регионального подразделения ЦАХАЛ, сотен радаров и видеокамер, беспилотников и инженерных заграждений. Издание отмечает, что брешью в охране границы часто пользуются контрабандисты оружия — турки, иорданцы и африканцы, проживающие на территории Израиля нелегально. За последние пять лет им удалось ввезти на Западный берег тысячи единиц оружия.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Половина россиян оказались не готовы работать меньше чем за ₽50 тыс.
В Ливане назвали нового главу ХАМАС
Орбан заявил, что с планом Зеленского победить нельзя
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов