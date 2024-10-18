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Военная операция на Украине ,  
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Медведев рассказал о важном признании Трампа о конфликте России и Украины

Медведев: Трамп сделал важное признание о причинах конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Слова Трампа о том, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной несет Киев, «чрезвычайно важны на будущее». Об этом написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что Трамп «стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал» это. По мнению Медведева, это признание «ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернет себе Овальный кабинет».

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Речь идет о словах Трампа, которые он сказал в интервью в подкасте Патрика Бет-Дэвида. По мнению экс-президента США, Зеленский не должен был допустить начала боевых действий. При этом президент Украины, по словам Трампа, — это «лучший продавец». «Кто еще получил столько денег? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу ему помочь. Потому что мне очень жаль этих людей. Но он не должен был позволить войне начаться. Эта война проиграна», — сказал Трамп.

Зеленский приглашал Трампа посетить Украину, а в сентябре они встретились в «Башне Трампа» в Нью-Йорке. Во время встречи Зеленский представил Трампу свой «план победы».

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Россия называла план Зеленского «замаскированным планом» США по продолжению конфликта. «Уже столько недель ведется речь о неком эфемерном мирном плане… Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал «мирным планом», — говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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