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Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву

Латвия запретила въезд дизайнеру Артемию Лебедеву и комику Валерию Пономаренко
Глава МИДа Байба Браже объяснила запрет на въезд дизайнеру, а также комику Валерию Пономаренко объявлением их персонами нон грата
Артемий Лебедев
Артемий Лебедев (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила в соцсети X, что дизайнеру Артемию Лебедеву и комику Валерию Пономаренко запретили въезд в республику.

«Мною принято решение включить граждан России Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвийской Республики лиц (персон нон грата) и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение было принято в соответствии с ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции», — написала глава МИД в X.

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Delfi пишет, что у комика в ноябре запланированы два концерта в Латвии — в Резекне и Даугавпилсе. Лебедев, пишет издание, с начала военных действий на Украине дал ряд интервью, в которых «выражал симпатию к российской власти», а также критиковал Запад. Дизайнер, в частности, говорил, что считает Запад «более тоталитарным, чем Россию». «Запад любит свои правила, но не любит правила у других, даже если они такие же, как на Западе», — писал он в телеграм-канале.

Лебедев поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году, а в 2015 году его студия разработала логотип для полуострова.

В 2017 году Служба безопасности Украины (СБУ) запретила ему въезд на Украину «в связи с совершением им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности». В январе 2022-го дизайнер попал под санкции Киева.

В марте 2023 года СБУ сообщила, что Лебедеву заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание действий России в отношении Украины). Поводом для этого стала поездка дизайнера на Запорожскую АЭС, откуда он делал репортаж.

Кроме того, суд конфисковал две квартиры Лебедева в Киеве. «Моя хата — теперь точно с краю. Жалко киевскую квартирку. Буду скучать по ней», — говорил он в ответ на решение суда.

РБК обратился за комментарием к Валерию Пономаренко и Артемию Лебедеву.

В прошлом Студия Артемия Лебедева занималась проектами на Украине, и у нее там было свое представительство. Из данных на сайте компании следует, что она сделала туристический логотип города Измаил в Одесской области, айдентику для Киевской оперы, схему маршрутов трамваев Одессы, серию марок для украинской почты, логотип ботанического сада им. Фомина в Киеве.

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