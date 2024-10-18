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Инженера Запорожской АЭС обвинили в попытке теракта

Генпрокуратура: в суд передали дело украинца о попытке теракта в Энергодаре
32-летнего гражданина Украины Сергея Потынга обвиняют в участии в террористическом сообществе и попытке теракта в Энергодаре в отношении сотрудника правоохранительных органов
Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press
Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по делу об участии в террористическом сообществе и попытке теракта против 32-летнего гражданина Украины Сергея Потынга. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Обвиняемый работал инженером цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ему вменяют ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 205 УК (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

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По версии следствия, в марте 2022 года Потынг вступил в террористическое сообщество, «созданное сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины». С помощью фотосъемки мужчина собирал информацию об автомобилях, въезжающих на территорию ЗАЭС, их маршрутах передвижения и местах стоянки. Все сведения передавались через мессенджер «украинскому куратору», считает следствие.

По версии обвинения, в мае прошлого года Потынг получил задание ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов путем подрыва, сообщает прокуратура. Он заложил взрывчатку под днище автомобиля силовика. Однако устройство было обнаружено и обезврежено сотрудниками правоохранительных органов, Потынга задержали, а потом арестовали. Дело против него передано в Южный окружной военный суд.

На этой неделе Южный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил другого украинца к 15 годам лишения свободы за подготовку террористического акта в Запорожской области и работу на вооруженные силы Украины. По данным суда, мужчине передали автомобильное колесо со спрятанной в нем взрывчаткой, которое тот хранил в тайнике в гараже в Бердянске, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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Елена Чернышова
Генпрокуратура уголовное дело украинец Запорожская АЭС теракт Энергодар
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