Прокуратура: украинцу, готовившему в Ростовской области теракт, дали 15 лет

В Ростове готовившего теракт украинца приговорили к 15 годам заключения

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины к 15 годам лишения свободы за подготовку террористического акта и работу на Вооруженные силы Украины. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2022 году мужчина вступил в террористическое сообщество, занимался подбором участников для него, а также хранил в тайнике в Бердянске автомобильное колесо со спрятанной в нем взрывчаткой.

Украинца признали виновным в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса: участие в террористическом сообществе, содействие террористической деятельности, незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также приготовление к акту международного терроризма.

В качестве дополнительного наказания ему назначили штраф в размере 500 тыс. руб.

Накануне, 15 октября, сотрудники управления ФСБ по Псковской области задержали жителя Порховского района за сотрудничество с разведкой Минобороны Украины. Организация вербовала россиян для совершения терактов.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Максимальный срок по статье — до восьми лет лишения свободы.