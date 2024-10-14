Жителя Севастополя приговорили к 21 году колонии за планирование теракта

Фото: УФСБ России по Республике Крым и Севастополю

Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю, передает ТАСС.

48-летнего мужчину признали виновным в преступлениях по:

ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена;

ст. 205.3 — прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности;

ч. 1 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 — приготовление к совершению террористического акта.

Первые четыре года заключения обвиняемый проведет в тюрьме, после освобождения его свобода будет ограничена еще на полтора года.

По данным ФСБ, Служба безопасности Украины (СБУ) завербовала мужчину в 2022 году. Житель Севастополя передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации российских войск в городе.

«Также он планировал совершить теракт, а именно поджог одного из административных зданий города», — говорится в сообщении.

Мужчина намеревался устроить пожар в местном административном здании, прошел соответствующее обучение и нашел необходимые для поджога средства, но его задержали сотрудники ФСБ.

В начале сентября суд в Севастополе приговорил местного жителя к 16 годам лишения свободы за работу на украинскую спецслужбу. По версии следствия, мужчина контактировал с сотрудником СБУ, по заданию которого с сентября 2022 года по апрель 2023 года передавал данные о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты. Кроме срока в колонии строгого режима, суд приговорил жителя Севастополя к штрафу в размере 450 тыс. руб.