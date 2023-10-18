Ynet сообщил об эвакуации посольств Израиля после протестов

Ynet: Израиль эвакуировал своих дипломатов из посольств в Марокко и Египте

Дипмиссии Израиля по всему миру переведены в состояние повышенной готовности. После удара по больнице в секторе Газа протесты прошли у его посольств в разных странах мира, в Тель-Авиве причастность к атаке отрицают

Здание МИД Израиля (Фото: Wikimedia Commons)

Израильский МИД эвакуировал дипломатов из посольств в Египте и Марокко из-за демонстраций, которые начались после удара по больнице в секторе Газа, сообщил Ynet.

Кроме того, по информации портала, Израиль перевел свои посольства по всему миру в режим повышенной готовности.

Портал Infobae со ссылкой на источники в полиции пишет, что в посольства Израиля и США в Буэнос-Айресе поступили электронные письма с угрозами убийством. Сотрудников дипмиссий эвакуировали, но в ходе проверки подозрительных предметов не обнаружили.

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17 октября был нанесен удар по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Погиб 471 человек, 314 получили ранения. ХАМАС обвинил в атаке Израиль, Израиль — «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). В результате у израильских посольств по всему миру начались протесты.

В Стамбуле участники митинга пытались прорваться через заграждения к центральному консульство, полиция применила перцовый газ. В Иордании протестующие жители пришли к Мечети короля Абдаллы I, беспорядки произошли и у здания израильской дипмиссии. В Ливане люди попытались штурмовать посольство США и атаковали здание Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии, которая базируется в Бейруте. Ливанская группировка «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» в отношении Израиля.