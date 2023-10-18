Депутаты предложили дать отсрочку от армии учащимся за счет работодателя

Законопроект депутатов ЛДПР касается сотрудников, обучающихся за счет работодателя по ученическому договору. Они полагают, что это поможет решить вопрос с нехваткой кадров в ряде отраслей

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Группа депутатов фракции ЛДПР подготовила законопроект, которым предполагается давать отсрочку от призыва на военную службу гражданам, проходящим профессиональное обучение за счет работодателя в рамках ученического договора (законопроект есть у РБК). Документ планируется внести в нижнюю палату парламента 18 октября.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Авторы считают, что отсрочку нужно дать тем, кто в рамках ученического договора:

впервые получает профессию рабочего или должность служащего

получает новую профессию рабочего или должность служащего (уже имея при этом другую профессию рабочего или должность служащего)

совершенствует знания, навыки и умения по имеющейся профессии рабочего или должности служащего «без повышения образовательного уровня»

Право на отсрочку предлагается давать на период действия ученического договора.

Что такое ученический договор Ученический договор — это соглашение, которое заключают организация и ее работник (или соискатель) на обучение за счет работодателя. Обучение может проходить как в самой компании, так и в сторонней образовательной организации, без отрыва или с отрывом от работы. Как правило, в договоре прописывается обязанность сотрудника после завершения обучения отработать определенный срок в компании, оплатившей его. Если сотрудник не выполняет этот пункт, он возвращает стоимость своего обучения компании.

Авторы законопроекта (среди них лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Думы Борис Чернышов, первый замглавы комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, глава комитета по труду Ярослав Нилов) в пояснительной записке обратили внимание на то, что, по данным Минтруда, к 2030 году потребность в кадрах в российской экономике составит 73,6 млн человек. При этом некоторые отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс, уже сейчас заявляют об остром дефиците квалифицированных кадров, отмечают они.

Отдельные предприятия пытаются самостоятельно решить проблему нехватки кадров, в том числе заключая ученические договоры, пояснил Владимир Кошелев. Он также отметил, что такие предприниматели инвестируют не только в кадровое обеспечение своего предприятия, но в перспективе и всей отрасли.

«В целях обеспечения российских предприятий кадровым ресурсом необходимо предоставление дополнительных государственных гарантий защиты инвестиций в профессиональное обучение работников», — пояснил Кошелев.

Член профильного комитета по обороне Госдумы генерал Виктор Соболев выступил против предложения ЛДПР. «Нам надо восстанавливать наши вооруженные силы до уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника. Поэтому с отсрочками надо очень и очень осторожно», — уверен генерал.

Перечень граждан, которым предоставляется отсрочка от службы в армии, содержится в ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности». К ним относятся временно негодные по состоянию здоровья; студенты вузов; имеющие двух и более детей, либо ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, либо воспитывающим ребенка без матери; ухаживающие за родителями, братьями или сестрами, бабушками или дедушками, и так далее.

В начале августа депутаты от фракции «Новые люди» предложили давать отсрочку от срочной службы гражданам, имеющим детей в возрасте до трех лет, а отцам детей-инвалидов — до достижения ими возраста 18 лет.

Тогда же Минцифры предложило давать отсрочку от армии ИТ-специалистам со средним профильным образованием. Сейчас на отсрочку могут претендовать сотрудники, имеющие высшее образование и работающие в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев.

С 1 января 2024 года призывной возраст в России повысится до 30 лет — такие изменения Госдума приняла в июле, а соответствующий закон подписал президент в августе. Нижняя граница при этом останется на уровне 18 лет.