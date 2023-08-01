В Думе предложили дать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет

Депутаты от «Новых людей» предложили освободить от призыва в армию отцов детей в возрасте до трех лет, а также тех, кто ухаживает за несовершеннолетними детьми-инвалидами

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается давать отсрочку от призыва на срочную службу отцам детей в возрасте до трех лет. Авторами стали вице-спикер Думы Владислав Даванков («Новые люди») и депутат от той же партии Сардана Авксентьева. О подготовленном законопроекте РБК сообщили в пресс-службе партии.

Депутаты предлагают внести изменения в ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе» в той части, где устанавливаются основания для отсрочки от призыва, дополнив ее нормой о наличии детей в возрасте до трех лет. Сейчас отсрочка предоставляется при наличии двух и более детей.

«Первые годы ребенка — самые сложные для родителей. Малышу нужно максимальное внимание и забота. Нужно постоянно быть рядом и обеспечивать семью. Недавно Госдума подняла верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет. В этом возрасте у многих уже есть дети, поэтому им необходима отсрочка. Не нужно забирать молодых отцов из семьи. Все понимают, какая сейчас обстановка в стране. Но если мы начнем призывать молодых отцов, это больно ударит по демографии», — говорится в комментарии Даванкова, поступившем в РБК.

В пояснительной записке также отмечается, что из-за призыва супруга в армию и выпадающих при этом доходов многие семьи не могут полноценно заботиться о новорожденном, а другие откладывают рождение первого ребенка.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают изменить норму об отсрочке отцам детей-инвалидов. Сейчас закон дает отсрочку, если у человека есть ребенок с инвалидностью в возрасте до трех лет. Депутаты считают необходимым временно освобождать от призыва до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет при условии осуществления ухода за ним.

«Сейчас отсрочка по уходу за ребенком-инвалидом заканчивается вместе с декретом. Хотя понятно, что и после декрета мама не может позволить себе выйти на работу, а семью нужно обеспечивать. Такой семье полагается только государственное пособие в 10 тыс. руб. Понятно, что мужчина в таком случае — единственный кормилец, и его нельзя отрывать от семьи», — пояснила Авксентьева.

В июле Госдума одобрила пакет поправок в законодательство, которым существенно меняется система призыва в армию. Был увеличен период призывного возраста: если раньше на срочную службу призывали мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, то, согласно принятому депутатами закону, верхняя граница с 1 января 2024 года будет сдвинута на три года, до 30 лет. Изменения уже одобрил Совфед, но еще не подписал президент Владимир Путин.

Кроме того, на уровне парламента были одобрены изменения в системе учета и оповещения призывников. Так, будут созданы два реестра — Реестр воинского учета и Реестр повесток, где будут отражаться сведения о всех людях, подлежащих призыву, а также данные о направленных им повестках, в том числе электронных. После размещения такой электронной повестки в системе, призывнику автоматически запрещается выезд из страны до явки в военкомат. Если он не придет туда, в отношении него будет введен ряд других ограничений, в том числе запрет на управление автомобилем.