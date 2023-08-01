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В Думе предложили дать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет

«Новые люди» предложили дать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет и детей-инвалидов
Сюжет
Военная операция на Украине
Депутаты от «Новых людей» предложили освободить от призыва в армию отцов детей в возрасте до трех лет, а также тех, кто ухаживает за несовершеннолетними детьми-инвалидами
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается давать отсрочку от призыва на срочную службу отцам детей в возрасте до трех лет. Авторами стали вице-спикер Думы Владислав Даванков («Новые люди») и депутат от той же партии Сардана Авксентьева. О подготовленном законопроекте РБК сообщили в пресс-службе партии.

Депутаты предлагают внести изменения в ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе» в той части, где устанавливаются основания для отсрочки от призыва, дополнив ее нормой о наличии детей в возрасте до трех лет. Сейчас отсрочка предоставляется при наличии двух и более детей.

«Первые годы ребенка — самые сложные для родителей. Малышу нужно максимальное внимание и забота. Нужно постоянно быть рядом и обеспечивать семью. Недавно Госдума подняла верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет. В этом возрасте у многих уже есть дети, поэтому им необходима отсрочка. Не нужно забирать молодых отцов из семьи. Все понимают, какая сейчас обстановка в стране. Но если мы начнем призывать молодых отцов, это больно ударит по демографии», — говорится в комментарии Даванкова, поступившем в РБК.

В пояснительной записке также отмечается, что из-за призыва супруга в армию и выпадающих при этом доходов многие семьи не могут полноценно заботиться о новорожденном, а другие откладывают рождение первого ребенка.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают изменить норму об отсрочке отцам детей-инвалидов. Сейчас закон дает отсрочку, если у человека есть ребенок с инвалидностью в возрасте до трех лет. Депутаты считают необходимым временно освобождать от призыва до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет при условии осуществления ухода за ним.

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«Сейчас отсрочка по уходу за ребенком-инвалидом заканчивается вместе с декретом. Хотя понятно, что и после декрета мама не может позволить себе выйти на работу, а семью нужно обеспечивать. Такой семье полагается только государственное пособие в 10 тыс. руб. Понятно, что мужчина в таком случае — единственный кормилец, и его нельзя отрывать от семьи», — пояснила Авксентьева.

В июле Госдума одобрила пакет поправок в законодательство, которым существенно меняется система призыва в армию. Был увеличен период призывного возраста: если раньше на срочную службу призывали мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, то, согласно принятому депутатами закону, верхняя граница с 1 января 2024 года будет сдвинута на три года, до 30 лет. Изменения уже одобрил Совфед, но еще не подписал президент Владимир Путин.

Кроме того, на уровне парламента были одобрены изменения в системе учета и оповещения призывников. Так, будут созданы два реестра — Реестр воинского учета и Реестр повесток, где будут отражаться сведения о всех людях, подлежащих призыву, а также данные о направленных им повестках, в том числе электронных. После размещения такой электронной повестки в системе, призывнику автоматически запрещается выезд из страны до явки в военкомат. Если он не придет туда, в отношении него будет введен ряд других ограничений, в том числе запрет на управление автомобилем.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума Новые люди отсрочка призыв в армию воинский призыв дети-инвалиды Сардана Авксентьева демография
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